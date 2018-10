Mourinho i knæ: Det er ikke nemt

Trods flere gode muligheder for at tage sejren, så formåede Manchester United ikke at slå Valencia tirsdag aften i Champions League.

United-manager José Mourinho erkender efter 0-0-kampen på Old Trafford, at hans spillere er ramt på selvtilliden.

- Præstationen var god nok til at vinde, men jeg accepterer resultatet.

- Vi havde ikke mange chancer, men nogle stykker, og vi ramte stolpen. Vi gjorde nok til at score, siger José Mourinho i et interview på tv-stationen TV3+.

United har ikke vundet i fire kampe, og manageren kunne mod Valencia se på sine spillere, at de befinder sig i en hård periode.

- Det er normalt, at selvtillidsniveauet går ned efter et par dårlige resultater. Mod et godt hold som Valencia er det ikke nemt, siger Mourinho.

- Jeg forlanger altid, at man leverer en indsats og er engageret, og på de punkter er jeg tilfreds.

Midterforsvareren Chris Smalling synes også, at United-spillerne viste den rette attitude.

- Vi er skuffede over, at vi ikke fik det mål, vi jagtede. Men vi arbejder hårdt og holder sammen. Selvtilliden kommer, når bolden går i mål. Indtil det sker, så skal vi være stærke mentalt, siger Smalling ifølge uefa.com.

Trods pointtabet indtager United andenpladsen i Champions Leagues gruppe H med fire point for to kampe. Juventus topper med seks point efter en 3-0-sejr over Young Boys.

