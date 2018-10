Mulig skandale i Champions League: Nu reagerer klubberne

Kampen i Champions League-gruppespillet mellem Røde Stjerne og Paris Saint-Germain, som blev spillet 3. oktober, bliver nu undersøgt for matchfixing.

Da Paris Saint-Germain og serbiske Røde Stjerne mødte hinanden i Champions League, endte det med en forventet sejr til PSG. Måske lidt for forventet, da en klubleder i den serbiske klub angiveligt har spillet flere millioner på et nederlag med præcis fem mål

Kampen bliver nu undersøgt for matchfixing af både franske og serbiske myndigheder, mens franske L'Equipe fortæller, at de franske myndigheder blev advaret om muligheden for matchfixing, allerede dage før kampen blev spillet.

Begge klubber nægter sig skyldige, og de tager stor afstand til den slags uetiske handlinger.

- Det er med stor vrede og ærgrelse, at Røde Stjerne benægter dagens beskyldninger i den franske avis L'equipe om tvivl i forhold til udfaldet af kampen mellem Paris Saint-germain og Røde Stjerne, samt at nogen fra Røde Stjerne skulle være involveret i ulovlige handlinger.

- Beskyldningerne kan gøre stor skade på klubbens rygte, og derfor opfordrer Røde Stjerne myndighederne i Serbien og Frankrig til at efterforske sagen, så de kan komme frem til sandheden, lyder det fra den serbiske klub.

Også Paris Saint-Germain reagerer kraftigt på nyheden.

- Klubben nægter kategorisk alle former for direkte eller indirekte involvering i relation til disse mistanker, skriver klubben i en pressemeddelelse og slår fast, at man ikke er blevet kontaktet af myndighederne.

UEFA har klart meldt ud, at de endnu ikke ønsker at komme med en udtalelse om den konkrete sag.

- UEFA kommenterer aldrig potentielle, eller eksistensen af, efterforskninger om matchfixing, for ikke at hindre efterforskningen i sagen.

- UEFA kommunikerer kun om specifikke sager, når der er åbnet en disciplinær sag, eller når beslutninger er blevet taget, siger en talsmand for UEFA.

Derudover henviser UEFA til en liste over afgørelser i tidligere sager om matchfixing, som kan findes på dette link.

I efterforskningen af kampen skal de nu forsøge at finde beviser nok, til at de kan åbne sag mod en eller begge klubber.

