Mystikken om Ajax' CL-cirkus breder sig

UEFA indtager ikke en helt uproblematisk rolle i Ajax' corona-cirkus.

Den hollandske storklub fløj for to uger siden spillere ind til kampen mod FC Midtjylland i flere grupper - heriblandt ankom fire spillere med rutefly, selv om det er strengt forbudt at benytte andet end privatfly til spillere i Champions League.

Dertil kommer, at seks spillere ankom senere end de påkrævede 24 timer før kickoff - heriblandt Davy Klaassen og Maarten Stekelenburg, der som bekendt ankom direkte til MCH Arena mindre end tre timer før kickoff.

Alligevel peger intet mod, at UEFAs delegat til kampen har taget noter om de usædvanlige forhold.

UEFA er ellers kendt for sin nidkære håndhævelse af selv små fejltrin i forbindelse med forbundets klub-turneringer - Bayern München har således netop fået en bøde på 10.000 euro for at være skyld i forsinket start på en CL-kamp.

Hvor sensitive UEFA er i covid-19 sammenhæng kan Lokomotiv Moskva og Ferencvaros bevidne. De er netop blevet tildelt bøder på 5000 euro, fordi de ikke overholdt reglerne for tilstrækkelig afstand mellem tilskuere i Champions League, og der manglede mundbind på tilskuere.

Dušan Tadić fløj med rutefly til Billund, selv om UEFA kan tillader privatfly til kampe. Foto: Jens Dresling

UEFAs udsending til kampe skal aflevere sin rapport inden for 48 timer efter kampens afslutning, men på seneste møde i disciplinærudvalget for en uge siden, var der ingen behandling af sagen, som i sin kerne er langt mere alvorlig end manglende mundbind blandt publikum.

UEFA noterer ingen forestående behandling af disciplinære forhold i forbindelse med FC Midtjylland-Ajax, hvor forbundet ellers har omtalt flere forestående sager, som en sag fra Rennes-Krasnodar om manglende afstand mellem tilskuere.

Ajax måtte flyve til Danmark med 17 spillere, mens de resterende 11 i truppen måtte blive i Amsterdam grundet positive covid-19-test. Selv om UEFA's return to play-protokol klart formulerer, at positive test ikke kan udfordres, så lykkedes det alligevel at få clearet seks spillere til kamp.

De seks ankom så til Herning drypvist. De første fire med rutefly fra KLM i strid med UEFA's cirkulære omkring transport til Champions League-kampe, da spillere i forbindelse med rejser skal isoleres i en såkaldt 'boble' for at mindske smitterisiko.

Overfor Ekstra Bladet har Ajax afvist at kommentere rejse-arrangementet: 'Som hovedregel kan du dog gå ud fra, at vi ønskede vores spillere, var sammen med resten af truppen hellere før end siden, konstaterede Ajax’ kommunikationschef, Miel Brinkhuis, i går i en mail til Ekstra Bladet.

I hjemlandet cirkulerer forklaringer om, at UEFA skulle have godkendt alle Ajax' krumspring i forbindelse med kampen.

I Holland er der kæmpe problemer med fejlbehæftede covid-19 test, og Ajax' prøver skulle være blandt de fejlagtige test.

Davy Klaassen testede positiv for covid.19, men et døgn senere var han klar mod FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

Det kan i så fald forklare, hvorfor der ikke figurerer en tyk rapport fra kampen, som bare afventer den store behandling i disciplinærudvalget.

Dermed skulle UEFA imidlertid have behandlet Ajax med langt større forståelse end eksempelvis Dynamo Kiev og Shakhtar Donetsk, der har spillet Champions League-kampe med kraftigt decimerede trupper grundet mange positive covid-19 test.

UEFA's presseafdeling har over for Ekstra Bladet konstateret at brug af rutefly vil være et brud på covid-19 protokollen og vil udløse en disciplinærsag.

