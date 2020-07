Nægter at spille Champions League

Når FC Barcelona går på banen mod Napoli i Champions League i august, vil det efter alt at dømme være uden Arthur.

Midtbanestjernen skifter ellers først til Juventus, når Champions League er blevet færdigspillet, men til trods for det nægter han efter sigende at optræde for FC Barcelona i den prestigefyldte turnering.

Det skriver både Goal, ESPN og Sport.

Ifølge førstnævnte tog Arthur hjem til Brasilien, efter at Barcelona spillede sæsonens sidste kamp i La Liga i sidste uge, og han skulle være kommet tilbage i denne uge for at blive testet for coronavirus. Men brasilianeren er ikke dukket op, og han skulle have meddelt klubben, at han ikke agter at møde op.

Det forlyder også, at parterne nu forhandler om et tidligere skifte, mens Barcelona også overvejer at give Arthur en bøde. Det skriver ESPN.

Hvis Arthur vælger at blive i Brasilien og være utilgængelig til Barcelonas kamp mod Napoli, kan Barcelonas cheftræner, Quique Setien, imidlertid få svært ved at stille en midtbane. Således er både Sergio Busquets og Arturo Vidal i karantæne til opgøret, mens Miralem Pjanic først kommer til Barcelona efter sæsonen.

I sæsonens slutning fik Arthur til gengæld heller ikke meget spileltid, og han spillede slet ikke i de seks sidste kampe i La Liga.

