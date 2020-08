Nægter at tale om det

Josep Guardiola har i tre sæsoner i træk ikke formået at få Manchester City videre end til kvartfinalerne i Champions League.

Det vil City-manageren have lavet om på, fortæller han efter lørdagens skuffende nederlag på 1-3 til Lyon i kvartfinalen.

- Det er, hvad det er. Vi skal finde en måde at lukke hullet, så vi kan komme i semifinalerne i Champions League, siger Guardiola til uefa.com.

City fik udlignet til 1-1, men Lyon scorede to mål i slutfasen, og så var det afgjort.

- Anden halvleg var ok, vi var der. Jeg havde følelsen af, at vi var bedre, men man er nødt til at være perfekt i denne turnering. Og det var vi ikke, siger Guardiola.

Under kampen protesterede Guardiola højlydt over nogle kendelser, der ikke gik Citys vej ved Lyons scoringer, som blev godkendt efter VAR-gennemsyn.

- Jeg vil ikke tale om episoderne. Det kommer bare til at se ud som om, jeg klager eller kommer med undskyldninger. Vi er ude.

- Jeg troede, at vi var klar, men vi lavede fejl. Det er derfor, vi er ude, siger spanieren.

Lyon skal nu møde Bayern München i semifinalen på onsdag. I tirsdagens semifinale skal RB Leipzig møde Paris Saint-Germain.

Kevin De Bruyne hjalp sit hold med en enkelt scoring, men det var ikke nok lørdag aften. Foto: Pool/Reuters

Fejl på fejl: - Det har vi gjort i hele sæsonen

Lørdagens 1-3-nederlag til Lyon i Champions League-kvartfinalen er meget symptomatisk for Manchester Citys sæson, der også bød på en for klubben skuffende andenplads i Premier League.

Det siger Manchester Citys målscorer i kampen, Kevin De Bruyne, til britiske BT Sport.

- Vi bliver nødt til at lære af det. Det er ikke godt nok. Vi har et godt hold, men vi lavede for mange fejl. Det har vi gjort i hele sæsonen, siger Kevin De Bruyne.

Ved to af målene kiksede offsidefælden for Manchester City, mens målmand Ederson bar sin del af skylden for Lyons tredje mål. Det er tredje år i træk, at Manchester City ryger ud af Europas bedste klubturnering i kvartfinalen.

- Det er et nyt år, men det er samme udfald, konstaterer Kevin De Bruyne.

- Jeg synes ikke, at vi var gode nok i første halvleg, og vi startede for langsomt, men i anden halvleg spillede vi virkelig godt. Det er ærgerligt, at vi skal forlade turneringen på den måde, tilføjer han.

Maxwel Cornet jubler med sin træner Rudi Garcia efter scoringen til 1-0. Foto: Pool/Reuters

Jubel i Lyon: - Ikke tilfældigt

Det franske hold Lyon slog lørdag aften overraskende Manchester City ud i kvartfinalen i Champions League ved at vinde 3-1 i Lissabon.

Men ifølge manden bag Lyons første mål, Maxwell Cornet, så er det ikke så overraskende endda, at det franske hold nu er klar til semifinalen for første gang siden 2010.

Det siger han på et pressemøde efter kampen.

- Vi spiller de her kampe for at møde de bedste i verden. Vi er heldige med at gøre det, men hvis vi er her, så er det ikke tilfældigt, siger han.

I semifinalen venter det tyske storhold Bayern München, der fredag aften cementerede klubbens status som favoritter til at vinde hele turneringen, da holdet ydmygede Barcelona med 8-2.

Lyons træner, Rudy Garcia, tror dog på, at holdet kan skabe endnu en overraskelse.

- Vi har vundet over Juventus, der var en af favoritterne til at vinde Champions League, og vi har vundet over Manchester City, der var en af favoritterne til at vinde, siger han og tilføjer:

- Bayern-kampen bliver præcis det samme, men ud fra, hvad spillerne har vist, så kan vi stadig håbe på at gå videre til endnu en runde, og det er, hvad vi vil forberede os på at gøre.

