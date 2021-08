Nervøsitet efter Brøndby-kamp: Det er gået galt før

Inden kampen tirsdag aften fandtes der ikke mange mennesker på den nordlige halvkugle, der regnede med, at Red Bull Salzburg ville gå glip af Champions League-gruppespillet i år.

Det tal er sandsynligvis steget med en håndfuld stykker, efter det lykkedes Brøndby IF at slippe fra Østrig med et hæderligt 1-2-nederlag.

Niels Frederiksen og co. er næppe fløjet hjem til Danmark badet i Champagne og armene højt hævet over hovederne – især fordi sejrsmålet faldt i overtiden. Men selvom de tabte skud- og boldbesiddelse-statistikken ganske eftertrykkeligt, må der alt andet lige være sneget sig en større tro på en samlet sejr ind i hovedet på de blå-gule.

For de corona-spærrede profiler er på vej tilbage, og der venter med al sandsynlighed et eksalteret og hidsigt hjemmepublikum i returopgøret næste uge.

Af samme grund jubler de ikke i Østrig i dag.

Den er ikke hjemme. Slet ikke.

- Der er noget galt, når 17 danskere jubler højere end 17.000 østrigere, skriver avisen Kurier blandt andet.

Salzburgs fans undervejs i kampen tirsdag aften. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

Østrigsk jubel da sejren er en kendsgerning. Foto: Krugfoto/AFP/Ritzau Scanpix

Man henviser først og fremmest til Mikael Uhres tidlige føringsmål, men udvider perspektivet og tillader sig at henvise til cheftræner Matthias Jaissles ord før kampen om, at det ikke nødvendigvis var en svækkelse for de danske gæster at være uden de corona-ramte spillere.

- Brøndby havde lært af Austria Wien og Admira Wacker (der havde stået defensivt i de to foregående Bundesliga-kampe og begrænset nederlagene til 1-0 mod Salzburg, red.) – og stillede sig defensivt, skriver avisen og tilføjer, at Salzburg virkede fantasiløse og upræcise i mange situationer.

Efter pausen var Red Bull-maskinen for alvor oppe i gear, og var det sene sejrsmål ærgerligt set med danske briller, var det også fuldt fortjent.

Det bliver endnu vanskeligere

Men bekymringen inden returkampen er der stadig.

Cheftræner Jaissle: - Det bliver et virkelig, virkelig konkurrencedygtigt hold. De får nogle spillere tilbage, og Brøndby vil gøre det endnu vanskeligere for os, sagde han ifølge avisen Kronen Zeitung og tilføjede:

- Vi kommer ikke til at foretage store ændringer rent taktisk.

Red Bull Salzburg har været i CL-gruppespillet de seneste to sæsoner, men ellers har Champions League virkelig været det forjættede land. 2009, 2010, 2012, 1013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 røg klubben ud i enten 3. kvalifikationsrunde eller playoff. Fire gange siden 2005 er de røget ud efter at have vundet den første kamp hjemme.

Senest i 2015, da de efter 2-0 hjemme tabte 3-0 i Malmø.

Det husker man så glimrende på Kronen Zeitung.

- Også i den svenske by, der kun er adskilt fra København med en bro, var de favoritter mod et hold fra Skandinavien, konstateres det.

Anfører Andreas Ulmer bakker den op:

- Det her var altså kun det første skridt. Der mangler et, og det bliver bestemt ikke lettere, sagde han tirsdag aften.