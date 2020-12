Neymar om spillerudvandring: Vi blev nødt til at gøre noget

Nogle gange er det nødvendigt at tage usædvanlige og drastiske midler i brug for at få sin pointe igennem.

Sådan lyder det onsdag fra den brasilianske fodboldspiller Neymar, efter at hans hold, PSG, samt det tyrkiske mandskab Istanbul Basaksehir tirsdag udvandrede midt under kamp i Champions League.

Årsagen var, at kampens fjerdedommer ifølge Basaksehir havde ytret noget racistisk i retning af assistenttræner Pierre Webó på tyrkernes bænk.

- Det var uacceptapelt, det der skete. I disse tider kan vi ikke acceptere, at der bliver gjort forskel på hudfarve og race, siger Neymar til RMC Sport.

Den brasilianske profil var i storform, da opgøret onsdag blev genoptaget. Han scorede således hattrick i en 5-1-sejr til PSG.

Hans fokus var dog i lige så høj grad på tirsdagens hændelser.

- Nogle gange - i særlige tilfælde - bliver man nødt til at gøre noget særligt, for at verden kan forandre sig, siger Neymar.

- I går (tirsdag, red.) var jeg ikke særlig glad, fordi vi havde forberedt os på kampen. At vi så skulle tage hjem og i dag varme op igen, er ret hårdt. Men vi accepterede det, og vi besluttede at gøre det i fællesskab, lyder det.

Sammen med de øvrige spillere satte Neymar sig onsdag inden kampens genstart på knæ i midtercirklen i en protest mod racisme.

Basaksehirs cheftræner, Okan Buruk, siger, at det var hoveddommerens håndtering af tirsdagens hændelser, der i sidste ende førte til, at det tyrkiske mandskab ikke ønskede at spille videre tirsdag.

- Fjerdedommeren brugte et uacceptabelt ord om Pierre Webó. Dommeren skulle have håndteret sagen ordentligt, men det gjorde han ikke. Vi blev nødt til at vise, at vi stod sammen med Webó, siger træneren.

- Spillerne besluttede sig for at stoppe med at spille. Nogle af dem havde ikke lyst til at vende tilbage. Vi er et hold, og vi holdt sammen, siger han.

Kampen onsdag blev færdigspillet med et helt nyt dommerhold.

