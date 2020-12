Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

PSG's Neymar og Manchester Uniteds Scott McTominay er næppe på julekort.

På vej ud til pausen konfronterede de hinanden, og undervejs i kampen var der også en episode, hvor Neymar havde hænderne placeret et mindre heldigt sted på McTominay.

Efter kampen var United-manden ude med kritik af PSG-stjernerne, da han blev spurgt ind til, om pariserne falder for let.

- Det kan man se, for det er ikke fodbold.

- Det er en grund til, at der er dårlig stemning i omklædningsrummet. Det var en svær kamp, men jeg synes, at vi var det bedste hold, siger Manchester United-profil Scott McTominay i et interview.

Masser af billeder: Neymar/McTominay-duel 1 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 2 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 3 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 4 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 5 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix 6 af 6 Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Også United-manager Ole Gunnar Solskjær blev spurgt ind til PSG-spillernes opførsel på Old Trafford.

- Jeg vil ikke kommentere modstanderens spillere. Kampen er slut. Mine spillere kender mine værdier og ved, hvad jeg ønsker fra dem. Scott kunne lade sig falde, da Neymar tog fat i hans ædlere dele, men det gjorde han ikke.

PSG vandt kampen 3-1 efter blandt andet to mål af Neymar.

Med franskmændenes sejr kunne det nærmest ikke blive mere spændende i Gruppe H inden sidste runde den kommende uge.

Både Manchester United, PSG og Leipzig er alle på ni point. Kun de to bedste går videre til forårets knockoutfinaler.

