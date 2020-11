Nu bliver hun historisk ... igen

36-årige Stéphanie Frappart skriver verdenshistorie på onsdag.

Den franske dommer bliver nemlig der den første kvinde i verdenshistorien, der dømmer en champions League-kamp med mandlige spillere. Det har UEFA bekræftet mandag.

Frappart skal stå i spidsen for opgøret mellem Juventus og Dinamo Kiev på Allianz Stadium i Torino.

De to hold er at finde i Gruppe G, hvor Barcelona og Juventus allerede er sikret avancement, men fortsat har gruppens førsteplads at kæmpe for.

Dinamo Kiev deler sidstepladsen i gruppen med ungarske Ferencvaros med hvem de skal konkurrere om gruppens tredjeplads, der sikrer en plads i Europa League.

Stéphanie Frappart kommer med en vis ballast fra store kampe med mandlige spillere. således blev hun sidste år den første kvindelige dommer i den franske Ligue 1, mens hun senere på året dømte Super Cup-finalen mellem Liverpool og Chelsea.

I år fik hun så debut i Europa League, mens hun altså onsdag træder ind på den største scene for klubhold.

