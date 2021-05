Nu siger stjernen undskyld

Efter Real Madrid røg ud af Champions League efter et nederlag til Chelsea onsdag aften, gjorde spaniernes Eden Hazard sig upopulære i visse dele af Madrid.

Den belgiske stjerne har nemlig en fortid i Chelsea, og efter nederlaget grinede og snakkede han med flere af sine tidligere holdkammerater. Det var nok til, at kritikken væltede ned over Hazard fra alle medier, mens flere spanske medier krævede ham solgt.

Og nu har den 30-årige offensivspiller selv kommenteret situationen.

Eden Hazard beklager nu sin opførsel.

- Undskyld. Jeg har læst mange meninger om mig i dag, og det var ikke min intention at fornærme Real Madrids fans. Det har altid været min drøm at spille for Real Madrid, og jeg kom hertil for at vinde.

- Sæsonen er ikke ovre, og sammen kan vi kæmpe for La Liga. Hala Madrid, skriver Eden Hazard i en story på Instagram.

Der var mange, som undrede sig over Eden Hazards høje humør efter nederlaget. Foto: Ritzau Scanpix

Eden Hazards ophold i Real Madrid har generelt ikke været nogen stor succes hidtil, og han har flere gange døjet med skader. I denne sæson har han blot spillet 18 kampe som følge af diverse skader.