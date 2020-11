Nu skrotter de CL-principperne

Det er åbenbart skæbnen, at covid-19 sætter tonen for FC Midtjyllands møder med Ajax i Champions League.

Den verdensomspændende pandemi kommer også til at få indflydelse på ulvenes kommende kamp mod hollænderne onsdag i Amsterdam.

Allerede nu har FC Midtjylland opgivet at få sin brasilianske stjerne Evander med på flyet til den hollandske storby.

Evander blev fanget i en covid-19 test for en uge siden, og selv om brasilianeren ikke har vist alvorlige tegn på sygdommen, så er han ikke med mod Ajax, selv om en ny test skulle vise sig negativ.

Covid-19 udbruddet har fået ulvene til at skærpe foranstaltningerne på anlægget i Ikast. Således er spillerne i dagligdagen blevet delt op i meget små grupper. Eksempelvis deler spillerne kun omklædning med en fast gruppe af spillere - tre og tre.

Det er gjort for at hindre sygdommen i at sprede sig hastigt.

Covid-19 prægede også det første opgør mod Ajax, da hollænderne ankom til Herning med blot 17 spillere. Siden nåede Ajax dog at få klarmeldt yderligere seks spillere, som ankom under mystiske omstændigheder inden for det sidste døgn før kampen. Davy Klaassen var først i Danmark fire timer før kickoff.

FC Midtjylland skal i Amsterdam jagte en spinkel chance for at komme i Europa League, men det kræver en sejr over hollænderne.

Kampen onsdag indleder et hektisk slutprogram for FC Midtjylland i 2020, hvor ulvene er klar til at give alt. Rotationsmodellen fra tidligere på efteråret bliver skrottet, og resten af året kører FC Midtjylland efter planen stærkest mulige opstilling på alle fronter.

- Drengene har håndteret det godt, og vi står godt rustet til den periode, der kommer nu, hvor vi har mulighed for bare at skubbe på.

- Drengene får en velfortjent ferie den 21. december, men indtil da kommer vi til at give den fuld skrue, siger Brian Priske.

Midtjylland-stjerne ramt af corona

Pokal-lodtrækning: Kæmpe brag i vente

Saver FCK over: - Ståle kunne have vendt det