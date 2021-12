Nu taler han om skandalen

Mandag blev der trukket lod til de kommende ottendedelsfinaler i Champions League.

Alt var, som det plejede, men pludselig begik UEFA en fejl.

Da Atlético Madrids modstander skulle findes, var Manchester United ikke at finde i bowlen, som der skulle trækkes lod fra.

Og det var altså en klokkeklar fejl.

Derfor besluttede UEFA efter lidt tid at foretage hele lodtrækningen på ny.

For Liverpools vedkommende betød det, at man gik fra at møde Red Bull Salzburg til at møde Inter i ottendedelsfinalen.

Liverpool og Jürgen Klopp skal op mod Inter. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Jürgen Klopp er der dog ikke noget at brokke sig over. Han mener nemlig, at det var den helt rigtige beslutning at tage lodtrækningen om.

- Jeg så det live og tænkte: 'I kan ikke lade det forblive, som det er. Det er der ingen chance for.' Selvfølgelig blev de nødt til at tage lodtrækningen om, siger han ifølge Liverpool Echo og fortsætter.

- Alt er godt. Selvfølgelig er det et svært hold at trække. De fører ligaen i Italien og et godt hold med momentum. Vi må følge med i, hvordan de gør det, indtil vi mødes i februar, siger han.

Ottendedelsfinalerne i Champions League finder sted i februar i det nye år.

