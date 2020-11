Nye problemer i Liverpool

James Milner blev det seneste navn på Liverpools lange liste over skadede spillere under søndagens kamp, hvor han måtte udgå med smerter i baglåret.

Og desværre for The Reds bliver den garvede altmuligmand ikke klar til tirsdages Champions League-kamp mod Ajax.

Det bekræftede Jürgen Klopp til mandagens pressemøde.

Liverpool-manageren kunne samtidigt meddele, at Thiago Alcantara endnu er uger fra at gøre comeback.

Bedre ser det ud for Trent Alexander-Arnold og Xherdan Shaqiri, som skulle nærme sig et comeback, mens Naby Keita med lidt held kan komme i aktion tirsdag.

- De nærmer sig et comeback, men de er ikke tæt nok på til at spille i morgen. Naby skal vi have tjekket op på inden, men de andre to er udelukket, sagde Klopp.

