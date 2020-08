Ødelagt Messi: Foto går viralt

Lionel Messi og alle Barcelona-stjernerne blev fredag ydmyget på det groveste, da Bayern München slog dem ud af Champions League med en 8-2 sejr.

Ydmygelsen efterlod Lionel Messi helt ødelagt. Og de triste miner kunne allerede spores midtvejs i fiaskoen. Det viser et billede fra omklædningsrummet, der blev taget i halvlegen, hvor stillingen stod 4-1.

På billedet ses Messi med et tomt blik og en krop, der er sunket helt sammen, mens Marc-Andre ter Stegen står i døren til omklædningsrummet.

Det hjerteskærende billede af den skuffede Barcelona-stjerne er ikke gået ubemærket hen, og efter kampen er det gået viralt på sociale medier.

Tilbyder at smutte

Kort efter det enorme nederlag efterlyste FC Barcelonas forsvarsspiller Gerard Pique store ændringer i klubben, som har ramt bunden.

- Vi bliver alle nødt til at reflektere over det her. Klubben har brug for mange forandringer. Jeg taler ikke om træneren eller om særlige spillere, jeg vil ikke udpege nogen. Men klubben har brug for strukturelle forandringer, siger han.

Forsvarsspilleren er heller ikke bleg for selv at smutte fra klubben, hvis det er det, der skal til.

- Hvis der er brug for nyt blod for at ændre kursen, så er jeg ikke urørlig. Jeg er den første til at smutte, hvis det er nødvendigt, fordi det virker til, at vi fuldstændig har ramt bunden, siger Pique.

Se også: Har ondt af konkurrent efter ydmygelse

Se også: Katastrofe-tæsk: Tilbyder at smutte

Se også: Bayern ydmyger Barcelona i CL-kvartfinale