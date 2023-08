Øjner rekord: Advarer mod kaos i København

FC København sender opfordring til fans forud for onsdagens CL-brag

Onsdag aften tegner til at blive en særdeles kaotisk aften i området omkring Parken i København.

Bydelen bliver nemlig fyldt med fodboldfans og motionsløbere.

30.000 løbere skal deltage i motionsløbet DHL, der finder sted i Fælledparken, og samtidig skal omkring 30.000 FCK-fans overvære hovedstadsklubbens Champions League-playoff kamp mod polske Raków Czestochowas.

- Vi oplever en kæmpe interesse for kampe og så vidt vi kan se, så vil det være første gang, der bliver udsolgt til en playoff-kamp, siger FCK-direktør, Jacob Lauesen, til Ekstra Bladet.

- Det er noget særligt med de europæiske aftener i Parken, så vi glæder os helt vildt til en intens aften med en masse på spil, tilføjer han.

Ifølge FCK er tilskuerrekorden i Parken til en CL-playoff-kamp i 2010, hvor 30.759 var på plads til sejren over Rosenborg.

30.000 motionister skal løbe DHL-stafet i Fælledparken onsdag aften. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Sender opfordring

Udsigten til voldsomme menneskemængder får nu FC København til at sende opfordring til fansene.

'Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager opfordrer vi alle FCK-fans til udelukkende at benytte Øster Allé til og fra Parken - og ikke Østerbrogade/Gunnar Nu Hansens Plads,' skriver FCK på sin hjemmeside.

Klubben opfordrer samtidig til, at man kommer i god tid, eftersom Øster Allé er lukket for trafik, og stierne i Fælledparken er optaget af DHL.

Den første kamp mellem FCK og Raków endte 1-0 til københavnerne, og onsdag har klubben muligheden for at sikre Champions League-gruppespil for andet år i træk.