Østrigere dropper provokation: Ingen Red Bull-bus

Red Bull Salzburg kører rundt i dansk turistbus, når de skal til og fra Brøndby Stadion for ikke at provokere Brøndbys fans

Tirsdag ved middagstid fløj Red Bull Salzburg-truppen til København med kurs mod Brøndby forud for returkampen i Champions League play-off om en billet til gruppespillet.

Normalt har de østrigske mestre altid deres egen bus med på turene. Uanset hvor i Europa kampene afvikles.

Men onsdag er en undtagelse.

Red Bull Salzburgs spillerbus med tyrelogoet på bussen er ikke startet fra Salzburg med kurs mod København for at fragte spillerne til og fra kamp onsdag aften.

Brøndby tabte 1-2 i det første opgør mod Red Bull Salzburg. Onsdag når de mødes i returkampen køres østrigerne ikke rundt i den normale spillerbud for at undgå provokationer mod Brøndbys fans. Foto: Krugfoto/Ritzau Scanpix.

Den østrigske mesterklub har lyttet til de signaler, der har været fra Brøndby, hvor han har taget stærk afstand fra Red Bull Salzburg og den måde klubben drives på.

Derved undgår østrigerne at provokere alle Brøndby fans onsdag på Brøndby Stadion, hvor det i stedet for vil være en dansk turistbus, der fragter de østrigske spillere til og fra stadion.

Brøndbys fanafdeling var inden det første opgør ude at tage stærk afstand fra den måde, som Red Bull Salzburg drives på.

Man mener, at østrigerne står for alt det modsatte af, hvad Brøndby gerne vil være som klub. Det handler blandt andet om, at de blå-gule fans mener, at Red Bull Salzburg på ingen måder er en fodboldklub med sjæl og historie, men det er en reklamesøjle for en energidrik.

Tilbage i begyndelsen af 2020 var der rygter om et opkøb fra Red Bull Salzburg af Brøndby. Det skabte voldsomme fanreaktioner, men gik dog hurtigt i sig selv igen. Klubejer Jan Bech Andersen var også ude at tage afstand fra, at Red Bull Salzburg kunne blive en del af ejerkredsen af Brøndby.