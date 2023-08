Officielt: FCK-islænding udlejes til Fortuna Düsseldorf

Som Ekstra Bladet kunne fortælle tirsdag eftermiddag, har FC København nu udlejet midtbanespilleren Isak Bergmann Johannesson til Fortuna Düsseldorf i 2. Bundesliga for resten af sæsonen.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Det er mest af alt på grund af manglende spilletid i FCK, at den 20-årige islænding prøver lykken i den næstbedste tyske række.

Det er blevet til 61 kampe i FCK for Isak Bergmann Johannesson siden skiftet fra svenske IFK Norrköping for to år siden. I den periode har han været med til at vinde to danske mesterskaber og en pokaltitel.

Isak Bergmann Johannesson har dog aldrig fået sit gennembrud i FCK, og i sidste sæson blev det ikke til meget spilletid.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen forklarer skiftet med, at islændingen har mulighed for at udvikle sig bedre i Tyskland.

- Han er på et punkt i sin karriere, hvor kontinuerlig spilletid er afgørende for hans udvikling, og konkurrencesituationen på hans positioner i FCK er meget skarp.

- Derfor giver det god mening med et lejeophold i en stor klub, hvor vi vil følge ham tæt, siger Peter Christiansen.

Nu håber Isak Bergmann Johannesson på flere spilleminutter inde på banen.

- Jeg har det godt i FCK og har allerede opnået meget med klubben, men lige nu er spilletid altafgørende for mig, og jeg synes, at Düsseldorf er et rigtig godt match i den henseende.

- Jeg ser frem til at prøve mig af et nyt sted og i et stort fodboldland, hvor jeg selvfølgelig fortsat vil følge FCK fra, siger Isak Bergmann Johannesson.