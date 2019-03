Ole Gunnar klar til nyt mirakel

Der venter nogle store opgør efter fredagens lodtrækning til Champions Leagues kvartfinaler. Vi kan blandet se frem til en gentagelse af finalerne fra 2009 og 2011, når FC Barcelona og Manchester United tørner sammen.

United-manager, Ole Gunnar Solskjær, har gode minder fra Camp Nou I Barcelona, der lagde græs til hans sejrsmål i 1999-finalen mod Bayern München.

I nyere tid har United haft det svært mod de blårøde fra Catalonien, hvor det er blevet til finalenederlag i både 2009 i Rom og i 2011 på Wembley.

Selvom det umiddelbart kan ligne en hård lodtrækning er Uniteds norske manager godt tilfreds.

- Vi vil have de her kampe mode de største klubber og de største hold.

- Vi spillede finalerne i 2009 og 2011 mod dem, og semifinalen i 2008 hvor 'Scholesy' (Paul Scholes red.) scorede. Det er de her kampe vores fans og denne klub vil have. Vi glæder os, siger Ole Gunnar Solskjær til Manchester Uniteds Twitter-profil.

Manchester United blev parret med FC Barcelona i dagens lodtrækning. Foto: Ritzau Scanpix.

'De røde djævle' starter på hjemmebane, hvilket af mange ikke anses som en fordel i dobbeltopgør. United-manageren deler dog ikke den overbevisning. I ottendedelsfinalen klarede hans mandskab det glimrende med udebane i andet opgør.

- Jeg har det formentlig anderledes end 99 procent af alle managers, når jeg foretrækker at have udebane i sidste opgør som vi havde mod PSG.

- Hvis vi kan få et nogenlunde resultat på hjemmebane, så kan vi tage på udebane og gøre ondt på alle, ligesom vi gjorde i Paris, siger Ole Gunnar Solskjær.

Det første opgør spilles 10. april på Old Trafford og returopgøret på Camp Nou spilles ugen efter 16. april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er favoritterne

Fredagens lodtrækningen artede sig sådan, at bookmakernes fire favoritter placerede sig i hver deres kvartfinale, og der er derfor en klar favorit i hver af de fire kampe. Men hvis der er noget vi har lært af ottendedelsfinalerne, så er det, at man aldrig skal undervurdere en underdog. Det er Ajax', Manchester Uniteds og Portos præstationer i ottendedelsfinalerne alle eksempler på.

Ajax - Juventus, 9. april kl 21.00 - Chancevurdering: 25-75

Schöne, Dolberg og resten af Ajax-mandskabet leverede en gigantisk sensation, da de tog en vanvittig 4-1-sejr på Santiago Bernabeu, men det er alligevel Juventus med hattrick-Ronaldo i spidsen, der må påtage sig favoritværdigheden, når de to hold tørner sammen i en gentagelse af 1996-finalen. Portugiseren har gang på gang vist, at han er livsfarlig, i de afgørende knockoutkampe, og det kan blive afgørende for et Champions League-hungrende Juventus-hold.

Liverpool - FC Porto, 9. april kl 21.00 - Chancevurdering: 80-20

The Scousers har fået den på papiret letteste modstander i de portugisiske mestre, FC Porto. Liverpool havde det i gruppespillet svært på udebane, men det blev gjort til skamme med en klassepræstation og en 3-1-sejr i München over Bayern. Porto har haft en forholdsvis let vej til kvartfinalen, hvor Klopps tropper bliver portugisernes første store udfordring i årets turnering,



Tottenham - Manchester City, 10. april kl 21.00 - Chancevurdering: 30-70

Begge hold fejede overlegent deres tyske modstand i ottendedelsfinalerne af banen og er nu klar til et vaskeægte engelsk brag. Tottenham har haft det svært mod de lyseblå fra Manchester og har tabt de seneste tre indbyrdes møder i Premier League. Guardiolas tropper er inde i en fantastisk stime med ti sejre i streg i alle turneringer, og har i 2019 vundet hele fem kampe med fem mål eller mere.

Manchester United - FC Barcelona, 10. april kl 21.00 - Chancevurdering: 30-70

Desserten i fredagens lodtrækning kom i den fjerde kvartfinale, hvor der venter stort opgør mellem to hold, der har spillet flere historiske kampe mod hinanden.

I skrivende stund er det to hold, der har været i forrygende form i 2019. United har blot tabt en enkelt kamp i ligaen med Solskjær ved roret, og Barcelona ligner et sikkert bud på en spansk mester.

Det ligner et interessant opgør, hvor magiske Messi kan blive afgørende mod et skadesplaget United-hold.

Barcelona favoritter i braget mod United

Derfor får han jobbet: Ole Gunnar forstår at smøre

Tvunget til salg: Sådan kommer Eriksen til Madrid