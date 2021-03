- Om 10 år griner vi forundret

Der var engang, hvor de dominerende i dansk kvindefodbold var Boldklubben Femina, Hjortshøj/Egå og Fortuna Hjørring, men så kom Brøndby til, og nu er også klubber som AGF, FC Nordsjælland, AaB og HB Køge med i den bedste række.

Også på international plan går tendensen mod, at det er de store klubber hos mændene, der også dominerer hos kvinderne.

Tilbage i årets Champions League er efter onsdagens 1/8-finaler klubber som Chelsea, Lyon, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, mens Paris SG og Manchester City fører så stort efter første opgør, at de også kommer i kvartfinalen. Og så er der også svenske FC Rosengård med Sanne Troelsgaard og Katrine Veje.

- Om ti år kommer vi til at ryste på hovedet og grine forundret over, at en klub som Rosengård kunne gøre sig blandt disse klubber, lyder det i en klumme i svenske Expressen.

Fotos: Liselotte Sabroe/Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Det er svenskernes femte kvartfinale på 10 år, men går man 10 år tilbage, så var dominansen fra mændenes store klubber ikke nær så klar. Dengang var klubber som Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg, Rossijanka med i kvartfinalen - ligesom Brøndby i øvrigt også var det.

- Denne her gang er det klubber, der også har store internationale hold hos mændene og penge på kistebunden, som svensk fodbold ikke engang kan drømme om. Den udvikling kommer til at fortsætte, lyder det.

Brøndby røg ud i 1/8-finalen til Lyon med 1-5 samlet, mens Fortuna Hjørring samlet tabte 0-9 til Barcelona.

Fortuna Hjørring var i finalen i 2003, hvor de tabte til svenske Umeå, mens Brøndby tre gange har været i semifinalen med nederlag til Umeå, FFC Frankfurt og Arsenal.

Franske Lyon har vundet Champions League fem gange i træk og syv af de seneste ti år.

