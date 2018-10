Ond hetz efter CL-kamp: 'Håber nogen voldtager dig til du dør'

- Hvor mange chancer behøver du for at score i anden halvleg - dumme kælling. Jeg ønsker dig kræft og leukæmi. Jeg håber, at nogen voldtager dig, til du dør.

Sådan lød det i en melding på Instagram til den engelske landsholdsspiller Karen Carney midt under onsdagens Champions League-1/8-finale, hvor hun scorede kampens eneste mål, da Chelsea slog Fiorentina 1-0 i det første af to opgør

Nu har det engelske fodboldforbund kontaktet politiet efter dødstruslerne.

- Vi ser ekstremt alvorligt på sagen.

- Alle angreb på spillere i sociale medier er alvorlige, og vi kontakter politiet og de sociale medier for at gøre det, vi kan for at hjælpe spillerne til at tackle dette voksende problem, skriver FA ifølge Daily Telegraph.

Karen Carney i den engelske landsholdstrøje. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Det var Carney selv, der lagde et screendump ud med de meldinger, hun havde fået i forbindelse med kampen, og det fik landstræner Phil Neville til at dele billedet op og opfordre Instagram til at gøre noget.

Efterfølgende har Instagram også lukket krænkerens konto, mens politiet altså nu også kigger på sagen.

Sagen er også noget, som manageren for Chelseas mandlige hold, Maurizio Sarri, har bemærket.

- Hun er en meget dygtig god midtbanespiller, men episoden her...Det er uacceptabelt og ulækkert, lyder det fra Sarri.

Selv var Carney i første omgang særdeles overbærende og skrev bare 'Wow, nogle mennesker...' ledsaget af fotoet af de tilsendte beskeder.

Fredag har hun kommenteret sagen yderligere via sin Twitter-profil.

- Denne slags misbrug er afskyelig, fuldstændig uacceptabel og meget foruroligende. Det blev hurtigt anmeldt af klubben, som det er standard-praksis, skriver Karen Carney og meddeler, at hun nu vil koncentrere sig om weekendens kamp mod Birmingham.

31-årige Carney var med for England ved både EM 2005, 2009, 2013 og 2017, samt VM 2007, 2011 og 2015 og spillede også med for Storbritannien ved OL på hjemmebane i 2012. I alt er det blevet til 133 landskampe, og i 2017 blev også beæret med MBE-titlen som 'Member of the British Empire'.

31. oktober gælder det returkampen for Chelsea mod Fiorentina i Champions League, hvor også danske Brøndby skal i kamp efter 1-1 i første opgør mod norske Lillestrøm.

SE CARNEYS 1-0-MÅL MOD FIORENTINA FRA FØRSTE KAMP



Up and running! @KarenJCarney has given us the early lead from the spot! #CFCW pic.twitter.com/WGYthtE2Gc — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) 17. oktober 2018

