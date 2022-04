Ondt blod i Madrid: Lovløse galninge

'Vanvittigt, dårligt og farligt', står der på Mirrors forside.

'Galninge', skriver The Sun.

Og generelt mener de britiske medier, at hvad der foregik både på og uden for banen, da Manchester City med 0-0 mod Atletico Madrid gik videre til Champions League-semifinalen var en skændsel.

Spanierne derimod nedtoner dramaet, hvor den tidligere City-spiller Stefan Savic slap med en advarsel efter at have forsøgt at nikke Raheem Sterling en skalle efter en episode på banen, hvor Felipe sparkede ud efter Phil Foden.

Og som fortsatte og eskalerede i spillertunnelen, da Jack Grealish og Stefan Savic skulle holdes fra hinanden af, og politiet i sidste ende blev tilkaldt. På tv-billeder kunne man se, hvordan Savic tidligere, uden dommerne opdagede det, trak briten i håret.

'Hjerte uden præmie' skriver Spaniens største sportsavis, Marca, uden at gøre for meget ud af de to optrin.

De britiske fodboldskribenter holder derimod IKKE igen.

'Sikke en flok dyr', tweetede Daily Mirrors Mike Walters.

Daily Mails Jack Gaughan kaldte Atletico-spillernes opførsel for 'vanærende' og stemplede dem som dårlige tabere.

Det begyndte på banen og fortsatte i spillertunnelen. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Adrian Durham, vært for talkSport, mente, at Diego Simeones Atletico er 'fuldstændigt lovløse'.

Hos BT Sport var den tidligere forsvarsklippe Rio Ferdinand også hård i spyttet og kaldte optrinnet en 'skændsel'.

- Usmagelig opførsel fra Atletico-spillerne. De burde være pinlige over den opførsel.

- Hvad Jack siger der, og som vi ikke kan sige i fjernsynet, bliver sagt af ni ud ti spillere på banen i løbet af de fleste kampe. Sådanne nogle ord går frem og tilbage, men det burde ikke resultere i det. Savic vil se tilbage og tænke, at det ikke var hans mest fornemme øjeblik, sagde Ferdinand i BT Sports studie.

Felipe laver svinestreg på Foden - Så starter western-slagsmålet

Manchester City-forsvarer John Stones var stolt af, at det ikke gik endnu værre.

- Vi ved, at de nogle gange prøver at få ting til at ske, og jeg synes, vi håndterede det flot. Det er ikke rart at tale om, sagde han efter kampen ifølge Sky.

- Jeg er stolt af drengene over, hvordan de kontrollerede temperamenterne. Det er så let at blive trukket ind i sådan noget rod. Jeg er bare glad for, at vi er videre, siger Stones.

Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Atletico-træner Diego Simeone havde denne kommentar til optrinnet uden for banen ifølge Sky:

- Jeg så det ikke. Jeg blev på banen for at hylde fans og sige hej til alle. Så da jeg kom derop, var alle væk.

Anfører Koke forsvarede sit hold:

- Kampen tager dig til den slags galskab, når du har har chancerne, og de kaster sig til jorden for at trække tid.

Til TV3 Sports Luna Christofi tilføjede han:

- Den slags sker i kampe med høj intensitet og meget på spil.

