Opfylder ét spillerønske efter CL-triumf

HERNING (Ekstra Bladet): Den store pengetransport er på vej fra Nyon til Herning. 238 mio. kr. er garanteret til FC Midtjylland, efter ulvene sent onsdag aften indløste billet til Champions League.

Og selv om direktør Claus Steinlein efter den historiske aften var tilbageholdende med at sætte pengene i spil, var han dog ikke bleg for at komme med et løfte til spillerne om at opfylde et stort ønske.

- Vi har lovet vores Superliga-hold et hegn rundt om træningsbanen, så det må vi jo se, om vi ikke kan få op, så boldene ikke bliver væk, smilede den veloplagte FCM-boss i de sene timer efter slutfløjtet.

Hele målsætningen

Hegnet blev nævnt, vel vidende at alle, der følger FC Midtjylland tæt, forventer, at kræmmerne finder læderet frem og spenderer stort på at gøre truppen komplet,

- Jeg tror, at vi skal kigge lidt større på faciliteterne, så det er hele målsætningen. I forhold til spillertruppen synes jeg, at vi har masser af dygtige spillere, som kun kan blive bedre, gled Steinlein af på det emne. Enhver med lidt hukommelse vil imidlertid erindre, at FC Midtjylland sjældent lader en mulighed for at trylle på transfermarkedet gå fra sig.

Med fem dage til deadline har klubben travlt, men det er en god travlhed, for efter døren er sparket ind til Champions League, er det spillere fra de sjove hylder i transfer-tombolaen, der pludselig kan rækkes ud efter.

- Vi har lagt en femårsplan. Vi skal bevæge os op på den næste hylde og spille fast i europæisk gruppespil og udvikle Midtjylland på alle parametre, og de her penge gør, at vi kan accelerere i en coronatid, hvor alle er lidt økonomisk ramt, så det er ekstra gode penge, sagde Claus Steinlein og holdt kortene tæt til kroppen.

Håber på FCK-succes

På den store aften havde FCM-direktøren tilmed overskud til at sende nogle gode tanker i retning af FC København før deres opgør mod Rijeka.

- 999 dage ud af 1000 synes man, at FCK skal tabe, men når man spiller Europa, holder man med dem. Det vil hjælpe os alle sammen, for så får vi to hold med i Europa, og pludselig om et par år kan det være, at vi har direkte kvalifikation til gruppespillet for de danske mestre, længere er vi jo ikke fra.

- Så selvfølgelig håber jeg, at FCK kan gøre det, og Ståle var også flink at sende en hilsen, da vi slog Young Boys, og det vil undre mig, hvis FCK ikke også har ønsket os tillykke med i aften. Det betyder også noget for dem, sagde han med et smil.