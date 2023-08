Over 100 anholdte efter tragisk dødsfald

Over 100 personer skal onsdag afhøres af en græsk anklager i forbindelse med et dødsfald i Athen før en kamp i Champions League-kvalifikationen. Det skriver AFP.

Dødsfaldet skete mandag forud for en kamp mellem AEK Athen og kroatiske Dinamo Zagreb, der var planlagt til at blive spillet tirsdag aften.

Kampen blev siden udskudt af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

En 29-årig græsk mand blev stukket med en kniv og døde på hospitalet, efter at tilhængere af AEK Athen og Dinamo Zagreb stødte sammen mandag aften.

I alt har politiet arresteret 104 personer, skriver AFP onsdag eftermiddag. Det inkluderer 94 kroater, seks grækere, en albaner, en østriger, en bosnier og en tysker.

De skal alle møde op og afhøres af anklageren i Athen, siger talskvinden Konstantina Dimoglidou til AFP.

Foto: YIANNIS PANAGOPOULOS/Ritzau Scanpix

Foto: Ronald Gorsic/Ritzau Scanpix

Annonce:

Hun oplyser, at de fleste anholdte er under 30 år. Desuden tilføjer hun, at fem kroatiske mænd blev anholdt i havnebyen Igoumenitsa, da de forsøgte at forlade Grækenland med en færge med retning mod Italien.

De græske myndigheder oplyser, at nogle fans gik rundt med bat, og andre kastede med sten og andre genstande nær stadion.

Politiet vurderer, at der var omkring 120 Dinamo Zagreb-tilhængere til stede. Otte personer kom til skade ud over den dræbte. Blandt de sårede var en mindreårig, som blev ramt i hovedet af en sten.

Både Dinamo Zagreb, AEK Athen og Uefa har taget afstand fra volden.

Allerede inden mandagens tragiske hændelse havde Uefa slået fast, at begge opgør af frygt for ballade skulle afvikles uden udebanefans på stadion, men det forhindrede altså ikke Dinamo-fans i at rejse til Athen.

Kampene skal ifølge Uefa stadig spilles. Den første kamp skal spilles på tirsdag i Kroatien, mens den nu udskudte kamp afvikles i Athen 18. eller 19. august.

Det er AEK Athen ikke tilfreds med, giver klubben udtryk for på sin hjemmeside:

- Hvem tvinger os egentlig til at spille disse kampe?

Annonce:

- Er kroaternes lobbyisme i Uefa vigtigere end et menneskeliv, der blev taget af mordere? Kræver europæisk fodbold, at vi skal tvinge vores spillere til at spille, som om intet var hændt?

Det har Dinamo Zagreb svaret på:

- Vi er kede af, at AEK løber fra ansvaret med sine udtalelser og adfærd. De øger spændingerne og bruger upassende og aggressivt sprog for at lægge pres på Uefa.

- Det er især uforståeligt, at de uden tøven bruger en menneskelig tragedie til egen vinding.