Overgår Bendtner og Eriksen: Yngste dansker nogensinde

Der er efterhånden næppe tvivl om talentet hos den 18-årige RB Salzburg-dansker Maurits Kjærgaard, men tirsdag aften satte den tidligere Lyngby-spiller endnu en tyk streg under potentialet.

Maurits Kjærgaard blev sendt på banen i Champions League-ottendedelsfinalen mod Bayern München, da østrigerne var håbløst nede med 0-5, men danskeren fik pyntet på resultatet med sin scoring til 1-5 med 20 minutter igen.

Og scoringen på den tyske landsholdskeeper Manuel Neuer var ikke blot kosmetisk.

Den gør ham således til den yngste danske målscorer i Champions League nogensinde, hvis man medregner gruppespil og knockoutfase.

Med sine 18 år, otte måneder og ti dage kom han hurtigere på tavlen end både Christian Eriksen og Nicklas Bendtner, som ellers var de hidtil yngste danske målscorere på den fineste scene for henholdsvis Ajax og Arsenal.

De var begge godt og vel et år ældre, da de scorede første gang i Champions League.

Desværre for Maurits Kjærgaard og landsmanden Rasmus Nissen Kristensen endte RB Salzburg med at tabe 1-7 og dermed er østrigerne ude af Champions League med et samlet nederlag på 2-8 efter 1-1 i første kamp mod tyskerne.

Maurits Kjærgaard forlod Lyngby til fordel for RB Salzburg som 16-årig i en stor handel, som du kan læse mere om her.

