Overgår Messi og Maradona: Mertens bedste!

- Jeg har længe gerne villet spille på det stadion. Vi har bare aldrig fået chancen, men nu er øjeblikket endelig kommet.

Lionel Messi var inden Champions League-1/8-finalen ude mod Napoli glad for endelig at komme på besøg på det San Paolo-stadion, hvor landsmanden Diego Maradona fejrede så store triumfer for 30 år siden.

Men Messis første besøg i Napoli blev aldrig en succes, og i stedet kunne han se angrebskollega Antoine Griezmann sikre Barcelona 1-1 midt i anden halvleg, efter hjemmeholdets Dries Mertens havde leveret et drømmehug af et åbningsmål.

Se også: 11-årig i paradis: Alle fodboldfans' drøm

Mertens sparker 1-0 hjem. Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Se også: Afsløret i Ronaldo-snyd

Over Maradona

En halv time inde i kampen udnyttede han en kontrachance og skruede fra kanten af feltet bolden over i det lange hjørne.

Og så kunne belgieren levere en noget speciel tungejubel over sit Napoli-mål nummer 121, der sammen med Marek Hamsik gør ham til delt topscorer i klubbens historie.

Og i øvrigt seks mål foran Diego Maradona. Man fristedes til at sige, at belgieren i det øjeblik var 'Mertens bedste'.

FLEST MÅL FOR NAPOLI

121 - Dries Mertens

121 - Marek Hamsik

115 - Diego Maradona

107 - Attila Sallustro

104 - Edinson Cavani

103 - Antonio Vojak

97 - José Altafini

96 – Careca

91 - Gonzalo Higuain

86 - Lorenzo Insigne

Vildt for Braithwaite

Barcelona med 70 procent boldbesiddelse lignede utroligt nok et hold, der manglede de dybdeløb, som Martin Braithwaite brillerede med i weekenden, men danskeren er ikke registreret til at spille i Champions League.

Han var dog rejst med til Napoli, hvor han aftenen inden kamp fik en spændende oplevelse.

- Det var vildt. Jeg kunne høre fra mit værelse, at der blev råbt ’Messi’. Der er ingen tvivl om, at folk synes godt om ham her i byen, sagde Braithwaite til TV3+ inden kampen.

Messis mareridt

På stadion var Napolis fans dog ikke glade for Messi. Han fik en pibekoncert præcis, som de øvrige Barcelona-spillere fik det, når de spillede bolden rundt foran feltet på ufarlig indendørs-maner.

Og Messi viste ikke meget. Et langskud over mål efter otte minutter, en fejlaflevering i en tre-mod-tre-situation og en stempling til gult i brystet på målmand David Ospina var højdepunkterne.

Messi stempler Ospina og får gult. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Se også: For kendt i Danmark: - Mange vil have billeder

Se også: Brøndbys nye stjerne: - Dejlig sammenligning

Dermed har Messi nu spillet seks udekampe i Italien i knockoutfasen uden at score – heldigvis for ham er hans statistik bedre hjemme på Camp Nou, hvor der er returkamp om tre uger. Det bliver uden Arturo Vidal, der fik rødt kort til sidst i en anden halvleg, hvor Lorenzo Insigne og José Callejon kunne have givet Napoli sejren.

I tirsdagens anden 1/8-finale tabte Chelsea med Andreas Christensen fra start med 0-3 til de tyske mestre fra Bayern München efter to mål af Serge Gnabry og et enkelt af Robert Lewandowski.

MESSIS MÅLLØSE UDEKAMPE I ITALIEN I KNOCKOUTFASEN

20/21 - 1-1 Napoli (1/8)

17/18 - 0-3 Roma (kvart)

16/17 - 0-3 Juventus (kvart)

12/13 - 0-2 Milan (1/8)

11/12 - 0-0 Milan (kvart)

09/10 - 1-3 Inter (semi)

Mysteriet om Diego Maradonas dramatiske liv: Vi fandt ham i ørkenen

Maradonas datter smider tøjet: Springer ud som undertøjsmodel

Her er de største kokain-skandaler i sportens verden