Overlevede spansk heksekedel: Vi tacklede det flot

Der var drama langt ind i overtiden, da Manchester City onsdag spillede sig videre til semifinalen i Champions League.

På udebane mod berygtede Atlético Madrid forsøgte de spanske værter med alle metoder at hyle gæsterne ud af den, men City fik 0-0, hvilket var nok til at avancere.

Forsvarsspilleren John Stones er lykkelig for, at City stod imod det enorme tryk i overtiden, der varede 12 minutter.

- Vi ved, at Atletico nogle gange kan få det til at være sådan her. Vi tacklede det virkelig flot.

- Jeg ønsker dog ikke at dvæle for meget ved det, siger John Stones til BT Sport.

I tillægstiden blev hjemmeholdet ramt af en udvisning til Felipe for at sparke en City-spiller ned, og Atletico-træner Diego Simeone var inde på banen i flere minutter for at piske en stemning op.

I det store kaos lykkedes det Atletico at få skabt flere store chancer, der kunne have sikret hjemmeholdet en 1-0-sejr.

En spansk scoring ville have tvunget kvartfinaleduellen ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid, efter at City for en uge siden vandt 1-0 på hjemmebane.

- Vi spillede godt mod et erfarent hold, som stod meget lavt. Jeg er stolt over, at vi formåede at holde koncentrationen og vores temperamenter i ro. Det er så nemt at lade sig rive med, siger John Stones.

City-manager Pep Guardiola erkender, at Premier Leagues førende hold blev presset til det yderste i Spaniens hovedstad.

- I anden halvleg var de bedre end os, og vi var heldige med ikke at lukke mål ind.

- Jeg mener dog, at det er fortjent, at vi er videre til semifinalen, siger Guardiola til BT Sport.

Manchester City står i semifinalen over for endnu en spansk modstander i form af Real Madrid. I den anden semifinale skal Liverpool op imod Villarreal.