Overraskende CL-nederlag lægger tidligt pres på Chelsea

Chelsea havde sin stjerneparade af spillere med i tirsdagens Champions League-premiere mod Dinamo Zagreb, men fik ikke point med hjem.

Et mål efter 13 minutter af Mislav Orsic var nok til at sikre de kroatiske værter en sejr på 1-0 over favoritterne fra England. Danske Rasmus Lauritsen fik det sidste kvarter på banen for hjemmeholdet.

Gruppen består foruden Dinamo Zagreb og Chelsea af Red Bull Salzburg og AC Milan, der senere tirsdag står over for hinanden i Østrig.

Salzburg nåede i den forgangne sæson videre fra gruppespillet, og Milan er kommet til turneringen som italiensk mester.

Derfor må der formodes at blive hård kamp om billetterne til ottendedelsfinalerne, og Dinamo Zagreb er tilsyneladende heller ikke et hold, der bare bliver fejet af banen.

Sæsonens første mål i den prestigefyldte klubturnering blev skabt på en hurtig kroatisk omstilling.

Chelsea-nyindkøbet Raheem Sterling smed bolden væk, og to afleveringer senere slap Orsic fri.

Han løb med bolden hele vejen fra egen banehalvdel ned til Chelsea-feltet, før han vippede den smart forbi målmand Kepa Arrizabalaga.

Pierre-Emerick Aubameyang fik debut for London-klubben efter skiftet fra FC Barcelona, og han fik en lille time på banen uden at komme til scoring.

Værterne forsvarede sig med næb og kløer for at fuldende overraskelsen, selv om det var ved at gå galt i slutfasen, hvor Reece James ramte stolpen, mens Zagreb-målmand Dominik Livakovic hev et par store redninger ud af ærmet.

Til sidst kunne jublen bryde ud blandt størstedelen af de omkring 21.000 tilskuere, der må være til stede på Maksimir Stadion.

Den ene langside på fodboldstadionet har været lukket ned, efter at den tog skade i et jordskælv for to år siden.