Overrasker efter røvfuld: - Ikke noget særligt

Man kan ikke beskylde RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann for at gå i panik efter at have set sit hold blive afklapset med 5-0 af Manchester United i Champions League onsdag aften.

Tyskerne kom ellers til Old Trafford med store forhåbninger efter en stærk sæsonstart, der har bragt klubben op på førstepladsen i Bundesligaen.

Men da Marcus Rashford 14 minutter før tid scorede til 2-0 for Manchester United, faldt Leipzigholdet fuldstændig fra hinanden, og målene haglede ind i det sidste kvarter.

Trods det sløje resultat mener Nagelsmann dog, at hans hold langt hen ad vejen leverede en udmærket præstation.

- Efter det andet mål stoppede vi bare med at forsvare. Det er det eneste, jeg kan klage over. Det ville have været godt at bevare den defensive struktur og så tabe 0-2.

- Det ville ikke have været noget særligt, men det er 0-5 nu heller ikke. Det sker. Det er sket for mange andre hold også. Vi skal lære af de sidste 20 minutter, ellers var det ikke så dårligt, siger Julian Nagelsmann ifølge uefa.com.

Manchester United bragte sig foran 1-0 midt i første halvleg og overlod derefter initiativet til de tyske gæster.

Det var Leipzig-spillerne ikke gode nok til at udnytte, mener træneren.

- Resultatet føles ikke godt, og det ser værre ud, end det var. Vi spillede udmærket efter deres føringsmål og vandt mange bolde.

- Vores offensive spil var ganske enkelt ikke godt nok. Vi var ikke effektive nok og smed for tit bolden væk. Vi havde mere i os, lyder det fra Nagelsmann.

Danske Yussuf Poulsen spillede hele kampen i Leipzig-angrebet. Men hverken han eller holdkammeraterne fandt nøglen til at åbne hjemmeholdets defensiv.

- De (Manchester United, red.) stod meget kompakt og gjorde livet svært for os. Vi havde bolden meget, men vi skabte for lidt. United gjorde sit job virkelig godt, det må man anerkende, siger Poulsen ifølge uefa.com.

Med nederlaget bliver RB Leipzig stående på tre point efter to kampe i gruppe H.

Samme pointantal har Paris Saint-Germain, mens Manchester United fører med seks point. I bunden venter Basaksehir stadig på første point.

