Overrasker på kamera

Fire år og to Champions League-titler er åbenbart ikke nok til, at man hepper på sin gamle arbejdsgiver i den største fodboldfinale for klubhold.

James Rodriguez afslørede, mens han spillede videospil og streamede til Twitch, at han holder med Liverpool, når de møder Real Madrid i Champions League-finalen 28. maj.

Men der er en klar årsag til valget.

- Jeg vil have Liverpool til at vinde. Jeg har mange venner i Real Madrid, men jeg vil have Lucho (Luis Diaz, red.) til at vinde, sagde han i streamen.

Rodriguez og Diaz er begge fra Colombia og holdkammerater på landsholdet. Og det noget overraskende valg indikerer, at de to er rimelig tætte.

Luis Diaz er blevet rost til skyerne, siden han skiftede til Liverpool fra Porto i januar, og han har da også allerede bidraget med fem mål og fire oplæg i 22 kampe for The Reds.

Det er dog gået den modsatte vej for James Rodriguez, der i september skiftede til Al-Rayyan i Qatar efter et miserabelt ophold i Everton, der også kun varede et år.

De mange fans i Twitch-kommentarsporet kunne da heller ikke undgå at spørge ind til, hvor den offensive spiller ser sig selv i fremtiden, men svaret afslører ikke meget.

- Om et par dage åbner markedet, vi får se, sagde James Rodriguez.

