I sidste øjeblik: Storkampen afgjort af en-øjet angriber

Liverpools sejrsstime efter sommerpausen fortsætter.

Efter fem sejre i den hjemlige liga fik Jürgen Klopps tropper også fuld gevinst i Champions League-premieren mod Paris Saint-Germain, der blev slået med 3-2 på Anfield.

Roberto Firmino blev matchvinder i overtiden, på et tidspunkt hvor de fleste nok havde indstillet sig på en pointdeling i den underholdende kamp.

Den brasilianske stjern sad ude på grund af en øjenskade, som var forårsaget af en finger i øjet i kampen mod Tottenham, og da han scorede til sidst holdt han hånden for øjet for at vise det.

To scoringer i første halvleg sendte englænderne på sejrskurs mod det franske hold, der havde Neymar, Edinson Cavani og Kylian Mbappé som prominent fronttrio.

Liverpool kom i spidsen efter en halv times spil, da Thiago Silva lige akkurat tabte Daniel Sturridge af syne, så Liverpool-forwarden kunne heade Andrew Robertsons indlæg i nettet.

Blot seks minutter senere var den gal igen i Paris-forsvaret, hvor Juan Bernat klodset nedlagde Georginio Wijnaldum i feltet. James Milner scorede sikkert fra straffesparkspletten.

Det var et hårdt slag for gæsterne, der ellers havde arbejdet sig godt ind i kampen efter en stressende start.

Men inden pausen fik de nyt håb, da Thomas Meunier flot huggede en løs bold ind bag Alisson i Liverpools mål.

Reduceringen betød dog ikke, at pariserne kom blæsende ud til anden halvleg. Tværtimod virkede gæsterne underligt passive, mens Liverpool genvandt kontrollen over begivenhederne.

Mohamed Salah fik en scoring korrekt annulleret, fordi Sturridge forinden havde stemplet målmand Alphonse Aréola i skridtet.

Sturridge brændte kort efter en stor hovedstødschance, og det lignede et spørgsmål om tid, før hjemmeholdet slog de franske gæster omkuld.

Men ligesom i de seneste Premier League-kampe magtede Liverpool ikke at score det mål, der kunne afgøre kampen endegyldigt, og det blev straffet.

Salah fejlafleverede til Neymar, som kunne sætte Mbappé op til den lidt overraskende udligning.

Der var dog tid endnu. Og et minut inde i overtiden skabte Roberto Firmino jubel på Anfield, da han scorede sejrsmålet og sørgede for tre point til hjemmeholdet.

Liverpool er med sejren i spidsen for gruppe C, hvor de to øvrige hold, Røde Stjerne og Napoli, spillede 0-0.

Se også: Efter totalt kollaps: Eriksen-boss med overraskende melding

Se også: Advarsel: Glem ikke denne Champions League-ændring

Se også: DR-profil: Jeg har ondt af dem, der flyttede til Aarhus