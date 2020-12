Overvejer exit efter skænderi i FCM-kamp

I de seneste år har italienske Atalanta været et af Europas mest seværdige mandskaber, og en stor del af æren kan tilskrives cheftræner Gian Piero Gasperini, der har stået i spidsen for klubben siden 2016.

Men efter en episode i sidste uges remis mod FC Midtjylland i Champions League overvejer den 62-årige italiener efter sigende at smutte fra Atalanta.

Det meddeler det italienske medie Sport Mediaset.

Ifølge mediet er der mildest talt kommet dårlig stemning i klubben, efter at stjernespilleren Alejandro Papu Gomez nægtede at lade sig udskifte i pausen af opgøret mod FC Midtjylland. Det førte ifølge flere italienske medier til et stort skænderi mellem træner og spiller.

I weekendens kamp mod Udinese var Alejandro Gomez så helt udeladt fra Atalantas, lige som en af holdets andre stjerner, Josip Ilicic, også var udeladt, efter at han angiveligt tog sin holdkammerats parti i skænderiet.

Og problemerne er ikke et overstået kapitel endnu.

Sport Mediaset mener altså at vide, at problemerne ulmer under overfladen, og at Gian Piero Gasperini overvejer at opsige jobbet som cheftræner efter onsdagens kamp mod Ajax på grund af uenighederne.

Over de seneste fire sæsoner er Atalanta sluttet i top fire tre gange, og de seneste to sæsoner har de taget bronzemedaljerne.

Sandheden bag fyring: Han var dead man walking

Atalanta-boss angriber FC Midtjylland

Hylder Jon Dahl Tomasson

- Eriksen kostede mesterskabet