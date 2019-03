Parisisk VAR-ridt: United gør det umulige

Straffespark i overtiden og to Lukaku-scoringer inden for en halv time sender PSG ud af Champions League - og United videre

Hvem ku? Lukaku ku’ – og VAR!

Manchester United fuldbragte sensationen i overtiden, da Diogo Dalots skud ramte Kimpembe på højre underarm, og Ole Gunnar Solskjær er nu den største nordmand i hele verden! Ikke kun i Norge.

United tog til byernes by, vandt 3-1 og er klar til kvartfinalerne i Champions League. Marcus Rashford hamrede det afgørende straffespark ind, og PSG er i undtagelsestilstand. For tredje år i træk sendt ud af knockoutfasen på dette tidspunkt…

Foto: Ritzau Scanpix

En sygemelding, otte mand skadet og stjernen i karantæne. Fire teenagere på bænken – og en højre back, Eric Bailly, der allerede efter en halv time var kørt fuldstændig rundtosset af Angel di Maria og Juan Bernat i Manchester Uniteds højre side og måtte skiftes ud.

Læg oveni, at Paris St-Germain havde 87/13 i boldbesiddelse – og lad så blikket vandre en tur op på resultattavlen:

2-1 til gæsterne på Parc des Princes i Paris!

Hvad skal man med possession, når bare man hakker bolden ind de to gange, man får chancen?

Dén kunst kender Romelu Lukaku, der blev sendt i skammekrogen af succesmanager Ole Gunnar Solskjær, men taget til nåde, da der ikke var nogen vej udenom. To kasser mod Southampton i weekenden – og to pletskud i en første halvleg af slaget i byernes by, hvor det eneste, der mindede om Manchester, var regnen, der tordnede ned over grønsværen.

Kæmpe fejl og forrygende underholdning i et opgør, hvor den norske vikar-manager og hans folk skulle neutralisere 0-2 nederlaget på Old Trafford. En håbløs mission – i et minut og 52 sekunder.

Foto: Ritzau Scanpix

Så lavede Thilo Kehrer en ren ’Jesper Olsen’, da han sendte kuglen ind mod en storsnorkende Thiago Silva. Lukaku stormede som et udsultet rovdyr afsted, uden om Gianluigi Buffon og halverede det franske forspring.

Juan Bernat hakkede ganske vist udligningen ind i det 12. minut mod et britisk forsvar omtrent lige så stabilt som et stillads i Bangladesh. Men Gigi Buffon begik i det 30. minut en begynderfejl på et 25 meter og let brækkende langskud fra Marcus Rashford, kuglen trillede lige ud i støvlerne på Lukaku og bum: 1-2!

Buffon lignede simpelt hen en mand på 41 i den situation.

De næste 40 minutter blev der ikke løsnet ét eneste skud mod nogen af målene bortset fra Angel di Marias korrekt annullerede chip i nettet kort efter pausen. Pariserne sad fortsat på kampen – men med spillemæssige tics. 4-0, som de havde mod Barcelona for et par år tilbage, er ikke nødvendigvis den farligste føring. 2-0 kan også være farefremkaldende i en ottendedelsfinale…

Mourinho slår fast: Ingen kontakt med Real Madrid

Se også: Neville: Solskjær får jobbet

Real Madrid-fans slagter superstjerne