Pengeregn over dansk mester

Med nød og næppe sikrede Chelsea sig på sidste spilledag i Premier League en plads i top-4. Det er godt nyt for det kommende danske mesterhold

Brøndby varmer op til mesterskabsfest, og allerede søndag aften var grund til jubel på Vestegnen...

For Chelsea sikrede sig med det yderste af neglene fjedrepladsen i Premier League, og det kan få kasseapperatet til at klinge ekstra højt i Brøndby - eller i FC Midtjylland hvis de skulle snuppe mesterskabet for snuden af de blågule.

Den kommende danske mester starter nu i Champions Leagues playoff-runde i stedet for 3. kvalifikationsrunde.

Det skyldes, at de to Champions League-finalister, Chelsea og Manchester City, begge er garanteret Champions League-fodbold i næste sæson via ligaen.

Det frigør en plads i gruppespillet, og den danske mester indtræder derfor først i playoff-runden.

En sejr betyder gruppespil i Champions League, nederlag en plads i Europa Leagues gruppespil med en ganske betydelig trøstepræmie.

For der er stor forskel på, hvilken dør til Europa League man går ind ad.

Kommer man via Champions Leagues playoff-runde, er der over 37 mio. kr. ekstra i forhold til at tage den snørklede vej via Europa League-kvalifikationen.

Brøndby og FC Midtjylland slås om mesterskabet og en europæisk billet, der søndag aften blev endnu mere lukrativ. Foto: Lars Poulsen

Forklaringen er, at de seks hold, der taber playoff-runden, hver får et kontant plaster på såret. I sidste sæson var det på fem mio. euro per hold (ca. 37,2 mio. kr.).

Det vil den danske mester være garanteret, fordi man først træder ind i sidste kvalifikationsrunde til Champions League.

Udover den fine trøstepræmie er der startpengene i Europa Leagues gruppespil. I sidste sæson var de på ca. 21,7 mio. kr. Der er forlydener om, at de i år bliver 27 mio. kr.

Derudover er der koefficientbonus og pengene fra den såkaldte market pool.

Flere faktorer afgør, hvad det beløb ender på - men det vil formentlig mindst være på niveau med startpengene.

Det vil sige, at et dansk mesterhold er sikret i omegnen af 90 mio. kroner. Bliver det Champions League, vil beløbet blive over det dobbelte.

Brøndby har før sidste runde et forspring på ét point til FC Midtjylland. De møder hjemme FC Nordsjælland, mens midtjyderne tager imod AGF.