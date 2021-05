Pengeregn til Champions League-vinder

Der er ingen tvivl om, at Champions League er en vigtig indtægtskilde for mange af de europæiske klubber store som små.

Det kan give et kæmpe økonomisk boost til de mindre klubber bare at komme i gruppespillet, mens det for de store klubber nærmest er en forudsætning for at blive i toppen, at de er med helt frem til slutningen af turneringen.

Måske lige bortset fra Manchester City og Chelsea, der har et par solide pengemænd bag sig i form af den emiratiske Sheikh Mansour og russeren Roman Abramovich.

Men derfor er det stadig tilladt at undre sig. Hvor mange penge tilfalder egentlig vinderen af Champions League 2020/21?

Ifølge Goal kan vinderen se frem til at få overført 19 millioner euro til sin bankkonto, hvilket i danske kroner svarer til 141 millioner. Lige omkring halvdelen af, hvad Liverpool har budt på en Bundesliga-spiller med otte starter i denne sæson.

Taberen må nøjes med 15 millioner euro svarende til 112 millioner danske kroner. Det giver en forskel på lige omkring 30 millioner kroner, om du vinder Champions League eller ej. Udover æren, naturligvis.

Det samlede beløb for deres deltagelse i Champions League er naturligvis højere og afhænger af, hvor mange sejre, man har akkumuleret undervejs i turneringen.

De seneste oplyste tal ifølge Goal viser, at en sejr i gruppespillet giver 20 millioner danske kroner, mens en uafgjort er 6,7 millioner kroner værd. Skulle et hold lykkedes med at vinde alle kampe fra gruppespillet og turneringen, så venter der en samlet præmiesum på 613 millioner kroner.

Det lykkedes næsten for Manchester City, der har afgivet point i en enkelt kamp undervejs, mens Chelsea har spillet uafgjort i to af gruppekampene.

De tal er baseret ud fra klubbernes præstationer i turnering, men det er ikke den eneste økonomiske gevinst, der er at hente. For UEFA distribuerer også penge ud fra tv-indtægterne, og her får man så at sige efter fortjeneste. De hold der bliver set af flest tv-seere får den største andel af tv-pengene.

Det er endnu uvist, hvordan coronapandemien vil påvirke præmiepengene i verdens fornemmeste klubturnering. Nogle medier melder om et fald i præmiepenge, mens andre mener der vil komme en lille stigning.

