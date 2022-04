Pep-chok: Sagde han virkelig det?

Veteranen Fernandinho har bestemt sig for at vende hjem til Brasilien efter denne sæson

Der blev leveret lidt at en nyhed fra Fernandinho inden returopgøret mod Atlético Madrid i Champions League.

Den 36-årige brasilianske veteran valgte nemlig på pressemødet inden kampen at annoncere, at hans tid i Manchester City er ovre.

Til sommer vender han retur til hjemlandet, Brasilien.

- Jeg tager hjem til Brasilien. Jeg har besluttet mig for at være sammen med min familie, der er det vigtigste for mig, sagde han på pressemødet før CL-kvartfinalen på Wanda Metropolitano.

Fernandinho er stadig anfører for Manchester City, men han spiller stort set ikke længere for klubben. Foto: Molly Darlington /Ritzau Scanpix

Den besked kom uventet for City-manager Pep Guardiola.

- Det er nyt for mig. Det vidste jeg ikke, var den umiddelbare reaktion.

- Men jeg forstår ham. Jeg ønsker mine spillere er glade, sagde Pep Guardiola.

Fernandinho var i sin bedste periode i Manchester City nærmest uundværlig på den defensive midtbane, hvor han sørgede for frihed til alle Pep Guardiolas offensive esser.

Efter skader i det centrale forsvar blev brasilianeren for nogle sæsoner siden rykket bagud, og han har siden haft svært ved at genvinde sin plads på midtbanen.

Fernandinhos aftale med Manchester City udløber til sommer.