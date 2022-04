Perfekte Benzema: En perfekt kamp

Karim Benzema ligner et godt bud på en Champions League-topscorer i denne sæson, efter at han onsdag aften scorede hattrick i Real Madrids 3-1-sejr ude over Chelsea i den første kvartfinale i den prestigefyldte klubturnering.

Det var anden Champions League-kamp i træk, at franskmanden lavede hattrick. Han gjorde det også mod Paris Saint-Germain i marts, da han egenhændigt sikrede kvartfinalebilletten.

- Det her var endnu en magisk aften, ligesom det også var det mod Paris, siger Benzema til Movistar Plus ifølge uefa.com efter onsdagens sejr i London.

- Vi kom ud og ville vise, at vi er Real Madrid. Det gjorde vi, for vi spillede godt fra første til sidste minut, siger Benzema.

Kun overhalet af Lewandowski

Han kunne have fuldbyrdet sit hattrick allerede i første halvleg, men brændte en pæn chance. Derfor var han ekstra glad for den foræring, han fik ved 3-1-målet i første minut af anden halvleg.

- Alle tre mål var vigtige, men jeg er mest glad for det tredje mål. Jeg missede en stor chance i første halvleg, og den tænkte jeg på bagefter. Så fik jeg scoret i anden halvleg, og så blev jeg glad igen, siger Karim Benzema.

Han er nummer to på turneringens topscorerliste, hvor han står noteret for 11 fuldtræffere. Bayern München-bomberen Robert Lewandowski har lavet et mål mere.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti roser også sin stjerneangriber for at finde gode positioner i feltet til at score på hovedstød til 1-0 og 2-0.

- Benzema var fantastisk, siger Ancelotti til BT Sport ifølge uefa.com.

- Vi spillede med en god organisation på banen. Vi fandt rummene mellem kæderne, og vi var i stand til at bygge spillet op og være farlige på kontraangreb, siger Ancelotti.

Han tager langtfra semifinalepladsen for givet.

- Vi har fordelen, men der venter en kamp mere på tirsdag, og vi skal huske, at vi møder turneringens forsvarende mestre, siger Ancelotti.

Et tungt nederlag

I Chelsea-lejren er manager Thomas Tuchel utilfreds. Han kunne ikke genkende sit hold i onsdagens kamp.

- Det er et tungt nederlag, og det var en af de værste første halvlege, jeg har set os spille her på Stamford Bridge. På det her niveau kan man ikke tillade sig at spille sådan, hverken individuelt eller som hold. Ingen af os præsterede tilstrækkeligt.

- Vi gjorde ikke, som vi plejede, vi var ikke i nærheden af vores normale standard, og så taber man fodboldkampe, siger Tuchel.

Han tilføjer, at det føles, som om næsten alt gik galt både offensivt og defensivt.

I et forsøg på at ændre kampen hev han danske Andreas Christensen ud i pausen, men det havde ingen positiv effekt på Chelsea.