Pinlig episode fanget på tv: Liverpool-stjerne nægter at hilse på vinderen

Mohamed Salah var tilsyneladende ret ligeglad med Sergio Ramos under prisuddeling

Hvis man forventer at være på god fod med Liverpools Mohamed Salah, er det knap så smart at skade ham i en Champions League-finale.

Det har Sergio Ramos erfaret efter Champions League-lodtrækningen i Monaco torsdag aften.

Her fik Salah fornøjelsen at at være placeret i smørhullet mellem de tre Real-stjerner, Luka Modric, Keylor Navas og ja, Sergio Ramos.

Da sidstnævnte modtog sin pris for bedste forsvarsspiller i Europa i sidste sæson, ville han - som man altid gør - hilse på de omkringværende fodboldkolleger, som så skulle kvittere med en lykønskning den anden vej.

Den leg var Salah tilsyneladende ikke helt med på.

Da Ramos efter modtagelsen var på ved ned til sin stol, som var placeret lige bag Liverpool-stjernen, var reaktionen alt andet end anerkendende.

Salah stirrede således koldt ud i luften, og Ramos, som altså måtte spejde langt efter et håndtryk, måtte ty til et alternativt, akavet klap på egypterens skulder.

Se det akavede øjeblik, hvor Salah giver Ramos den kolde skulder, øverst i artiklen.

Efter det tåkrummende moment gik turen videre til de medrejsende Real-kammerater, som lykønskede den spanske landsholdsstjerne.

Ondt blod

Hele miseren bunder i, at Ramos under Champions League-finalen i maj mellem Real Madrid og Liverpool skadede Salah så kraftigt, at egypteren måtte se størstedelen af finalen fra sidelinjen.

Episoden fandt sted midt i første halvleg, hvor de to stjerner duellerede så hårdt om bolden, at de begge endte i græsset.

Sergio Ramos og Mohamed Salah er ikke bedste venner efter episoden. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Liverpool tabte som bekendt finalen, og Liverpool-træner, Jürgen Klopp, var da også ude og tordne mod Ramos for helt bevidst at have holdt fast i Salahs arm, så skaden indtraf.

En beskyldning, som den spanske verdensstjerne bestemt ikke ville have siddende på sig.

- Jeg havde ingen intentioner om at skade spilleren med vilje. Han (Klopp, red.) nærer et ønske om at forklare nederlaget, men det er ikke den første finale, han har tabt, udtalte Ramos iskoldt efter finalen.

Og det stoppede ikke her. Efterfølgende kom det nemlig frem, at daværende Liverpool-målmand, Loris Karius, havde pådraget sig en hjernerystelse efter et albuestød af - ja, Sergio Ramos. En handling, som formentlig heller ikke øgede Ramos' popularitet hos den tyske karismatiker.

Om episoderne var tilfældighedernes spil, eller om Salah er helt i sin ret til at ignorere spanieren, ved kun hovedpersonerne selv.

Den egyptiske superstjerne gik grundet skadens omfang glip af Egyptens første kamp under VM mod Uruguay.

