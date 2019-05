Pjækkede fra træning for at se CL-brag: Nu er han fyret

Mens Ajax står med det ene ben i Champions League-finalen, står Jordie Van der Laan med fyreseddel.

Den 25-årige angriber havde egentlig kontrakt med Telstar, der spiller i Hollands næstbedste række, men det er der lavet om på efter en uheldig udflugt til England forrige uge.

For Jordie Van der Laan burde have ligget hjemme i sin seng, da Ajax tog første stik i CL-semifinalen mod Tottenham ved at vinde 1-0 i London.

Den nu tidligere Telstar-spiller havde meldt sig syg til sin arbejdsgiver, men var ikke desto mindre frisk nok til at tage til England for at følge Ajax fra tribunerne.

Den tur kostede ham jobbet. For Van der Laan blev fanget af tv-kameraerne midt i mængden af Ajax-fans. Det skriver det hollandske medie Ijmulder Courant.

- Jeg havde en snak med Piet (Buter, teknisk direktør i Telstar, red.) sidste torsdag omkring situationen, og i god harmoni blev det besluttet at gå hver til sit, siger Van der Laan.

Der var masser af Ajax fans i London i sidste uge. Foto: Tom Jacobs/Ritzau Scanpix.

Hans kontrakt stod i forvejen til at udløbe til sommer, men ikke desto mindre ville angriberen selvfølgelig gerne have været dette triste punktum forden.

Han forklarer, at han var overbevist om, at han ikke ville få fri for træning, så han kunne komme til kampen. Derfor endte det med en sygemelding.

- I mine overvejelser var også, at Telstar ikke længere spillede for noget i rækken, og set i lyset af det antal minutter, jeg havde spillet på det seneste, havde jeg kun en lille chance for at optræde mod Jong PSV.

- Uanset hvad skulle jeg helt afgjort ikke være taget til London, forklarer han.

Donny van de Beek scorede kampens eneste mål, da Ajax vandt den første kamp med 1-0. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix.

Nu står han uden job, men som et lille plaster på såret har Jordie Var der Laan sikret sig billetter til onsdagens returkamp i Amsterdam.

Her gør det ikke noget, hvis han bliver filmet. Forpligtelserne i Telstar hører fortiden til.

