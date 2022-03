Pochettino fyringstruet efter fiasko

Champions League-trofæet er det eneste, de tænker på i Paris Saint Germain.

Holdets argentinske træner, Mauricio Pochettino, er blevet hentet til den franske klub for at vinde den eftertragtede Champions-League trofæet, men det løfte kan argentineren ikke indfri lige foreløbig.

Trofæet med de store ører hjemsøger klubben, efter de igen i år røg tidligt ud af turneringen. Onsdag aften blev drømmen slukket, da de tabte 1-3 til Real Madrid i ottendedelsfinalerne.

Er Pochettino færdig i PSG?

Den franske avis L'Equipe revser Pochettino, som mener at argentineren 'ikke gjorde noget' og blot så på, imens hans hold blev spillet ud af banen.

Også den franske sportsjournalist Julien Laurens er skuffet over det franske mesterhold.

- Vi har været her alt for mange gange med PSG. Det her er en stor fiasko.

- Pochettino er her ikke i næste sæson. Jeg tror ikke, at han vil være her. Han vil være i England, sagde han til BBC Live.

Cheftræner for PSG, Mauricio Pochettino, som prøver at hjælpe sit hold, der onsdag aften tabte 3-1 til Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO/RITZAU SCANPIX

På et pressemøde efter kampen var træneren tydeligt presset og påvirket af resultatet. Han adresserede PSG's drøm om at vinde Champions League.

- Paris Saint-Germain har jagtet Champions League i en årrække nu. Jeg er virkelig skuffet og ked af det, men de her ting kan ske. De næste par uger bliver ikke nemme.

Han beskylder dommeren for at fejlbedømme situationen, som endte med at få spanierne tilbage i kampen og reducere til 1-1.

- Det er meget uretfærdigt. Benzema lavede en klar fejl på Donnarumma. Jeg har set billederne 30-40 gange fra alle mulige forskellige vinkler.

- I disse kampe er det de små detaljer, som ændrer alt, og dommeren så ikke fejlen.

Mauricio Pochettino (tv.) og Nasser Al-Khelaifi, der kan ende med at fyre ham på grund af det utilfredsstillende resultat i Champions League. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Pochettino var ikke den eneste, som var skuffet over aftenens resultat. PSG ejeren, Nasser-Al Khelaifi, gik amok efter kampen, og forsøgte at finde dommernes omklædningsrum.

Ejeren fra Qatar overtog klubben i 2011, og har siden investeret massive pengebeløb i klubben, fordi han hurtigst muligt vil vinde den eftertragtede turnering, men han kan igen se sit hold levere et skuffende resultat.

Han har hentet store stjerner som Neymar og Messi, der skulle løfte holdet til nye højder og endelig vinde den eftertragtede turnering.

PSG gik ellers ind til kampen med et godt udgangspunkt. De havde nemlig vundet den første kamp imod Real Madrid 1-0, og holdet var derfor i en favorabel position før onsdagens møde på Bernabeu.

Men Real Madrids erfarne angriber Karim Benzema leverede en kraftpræstation, hvor han scorede hattrick på 17 minutter og sendte dermed PSG ud i mørket.

Klubben må nu vente til næste sæson med at bryde forbandelsen i turneringen.