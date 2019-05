Politi bekræfter uro: Chikane af Lionel Messi

Barcelona fører med 3-0 inden aftenens returkamp i Champions League-semifinalen mod Liverpool.

Liverpools fans gør før hjemmekampen allerede alt, hvad de kan for at gøre det svært for de spanske gæster, der blev ført an af en forrygende Lionel Messi i det første opgør.

Nu bekræfter det lokale politi Merseyside Police, at der har været natteuro foran Hilton Hotel, hvor Barcelona-spillerne bor forud for kampen.

- Det er imod loven at besidde eller bruge voksenfyrværkeri, hvis du er under 18 år, og det er forbudt for alle mennesker uanset alder at fyre fyrværkeri af på en offentlig plads, lyder det i en besked fra politiet, som Skysports har modtaget.

"Wake up call for Mr Messi!"



Liverpool fans attempted to unsettle Barcelona with fireworks outside their hotel at 4.30am this morning https://t.co/Ynyp064a1a — SPORTbible (@sportbible) 7. maj 2019

"Wake up call for Mr. Messi!"



Liverpool fans set off fireworks outside the Barcelona team hotel at 3am... pic.twitter.com/NQaqdtLTvL — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 7. maj 2019

Ifølge den lokale avis Liverpool Echo så startede fyrværkeriet foran Barcelona-hotellet allerede klokken 02 i nat og varede helt til 04.30.

Der skulle både være affyret raketter og kanonslag, og den lokale avis har videoer, hvor man kan høre, at der bliver råbt 'wake up call for Mr. Messi', eller på dansk 'vækning af Mr. Messi'.

Andre videoer bekræfter, at der blev affyret fyrværkeri flere steder rundt omkring hotellet.

En talsmand fra Hilton Hotel forklarer dog, at de ikke har modtaget klager fra deres kunder omkring generende lyde om natten.

Det er klokken 21.00, at Liverpool og Barcelona tørner sammen, og du kan følge kampen live minut for minut hos Ekstra Bladet.

