Politichef beklager kaos: Tåregas var eneste middel

Da presset på indgangene til Stade de France blev for hårdt forud for Champions League-finalen, hev politiet tåregas op af lommen.

Flere uskyldige fans blev ramt, og det beklager den ansvarlige politichef, Didier Lallement, skriver AFP.

Det gør han i forbindelse med en høring hos den kommission, det franske senat har nedsat for at finde ud af, hvad der gik galt, da optakten til finalen endte i kaos.

Han fortryder dog ikke, at der blev brugt tåregas for at tvinge folk væk fra området omkring stadion.

- Der var ingen andre midler, siger Didier Lallement ifølge AFP.

- Det er den eneste måde at skubbe en folkemængde tilbage, medmindre man skal ty til at bruge køller, siger politichefen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Liverpool-fansene havde store problemer med at komme ind på stadion. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Balladen opstod, da fans begyndte at forcere de hegn, der omkranser Stade de France. Samtidig havde mange fans angiveligt forsøgt at komme ind med falske billetter, og det øgede presset på indgangene.

Situationen eskalerede, og det endte i sammenstød mellem fans, politi og vagter, mens fredelige tilhængere blev fanget i midten af det hele.

Balladen betød, at finalen mellem Liverpool og Real Madrid blev udskudt med mere end en halv time.

Mens Didier Lallement ikke fortryder brugen af tåregas, så erkender han, at der skete andre fejl i håndteringen af folkemængden uden for Stade de France.

- Der var helt åbenlyst fejl. Det var en fejl, fordi folk blev skubbet rundt og angrebet. Det var en fejl, fordi billedet af vores land blev undermineret, siger han.

Didier Lallement opfordrer tilhængere af de to finalehold til at klage, hvis de blev afvist ved indgangene med ægte billetter, eller de blev udsat for vold eller anden kriminalitet uden for stadion.