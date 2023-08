Politiet før CL-Brag: - Altid opmærksomme når der kommer fans fra Polen

En næsten udsolgt nationalarena. 30.000 til DHL. Og Polske fans.

Der kommer tryk på i og omkring Parken, når FCK onsdag får besøg af de polske mestre Rakow Czestochowas.

Og ovenstående kan lyde som en sprængfarlig cocktail. For med over 30.000 løbere til DHL i Fælledparken og omkring 30.000 FCK-fans til at overvære hovedstadsklubbens Champions League-playoff kamp mod polske Raków Czestochowaser, så er alle ingredienser for kaos til stede onsdag aften.

Op imod 60.000 personer sætter onsdag aften kursen mod Østerbro. Foto: Anthon Unger

Få polske fans

Men hos Københavns Politi forventer ledende politiinspektør Peter Dahl, at onsdagens afgørende kvalifikationskamp komme til at forløbe ganske roligt uden for kridtstregerne.

- Vores vurdering er, at der kommer synderligt mange af de hardcore polske fans. Men vi er selvfølgelig altid opmærksomme, når der kommer fans fra polen. De har nogen fans, der er kendt for at have en anden interesse end at se fodbold, lyder det fra Peter Dahl til Ekstra Bladet.

- Men når det så er sagt, så tror jeg, vores største udfordring bliver DHL-stafetten, hvor der bliver lidt med koordineringen, men her har vi en god dialog for at få det til at køre.

30.000 motionister skal løbe DHL-stafet i Fælledparken onsdag aften. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

'Ingen bytter'

Han oplyser, at politiet kommer til at være til stede med mere mandskab end de plejer, men mindre end når FCK og Brøndby står overfor hinanden. Samtidig vil der også være polsk politi, slår han fast.

- Det er ikke sådan en kamp, hvor vi ikke er helt oppe i det røde felt. Når der er tale om internationale kampe, så er vi til stede i et vist omfang, siger han.

Den helt store årsag til, at Peter Dahl ikke forventer den store ballade i forbindelse med det kæmpe brag, skal findes i, at FCK ikke måtte medbringe fans til det første opgør i Polen på grund af en pyro-karantæne.

Derfor er der ikke noget, som der i politisprog skal ’byttes’. I modsætning til, hvad man så, da FCK og Dortmund mødte hinanden i november, hvor der var skruet op for både mandskab og hårdere straffe.

Det skete, efter kæmpe ballade til det første opgør i Dortmund, hvor flere FCK-fans blev overfaldet.

Men selv om den ledende politiinspektør ikke forventer en mere travl dag på kontoret end normalt, så skal folk i og omkring Parken ikke frygte, hvis stemningen skulle udvikle sig til negative.

- Vi er fuldt klar. Vi forbereder os altid til, hvis der skulle ske noget, fastslår han.

Det er onsdag klokken 21, at kampen går i gang. FCK er store favoritter til at kvalificere sig til Champions League, efter de i forrige uge rejste hjem fra det polske med en 1-0-sejr i bagagen.

Som altid kan du følge med hos Ekstra Bladet, der er med hele vejen – både før, under og efter kampen.