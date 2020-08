Poulsens Neymareridt: Udspillet

Danske Yussuf Poulsen kommer ikke i år til at træde i fodsporene på landsmænd som Christian Eriksen, Daniel Agger, Jon Dahl Tomasson og vinderen Peter Schmeichel i en Champions League-finale.

Og ærlig talt: Den danske anfører og RB Leipzig var aldrig rigtigt i nærheden. Dertil var klasseforskellen for udtalt mellem de tyske arbejdsheste og araberhestene fra Paris Saint Germain.

Det var den ikke mindst målt på individuel kvalitet – og i den henseende personificeret i de absolutte verdensstjerner i front, Neymar, Di Maria og Mbappé.

Og mon ikke de søndag skal spille en klassefinale mod Bayern München, med mindre Joachim Andersen og Lyon onsdag skaber semifinalesensation?

Under alle omstændigheder er ambitiøse PSG i sin første CL-finale efter en sejr på 3-0 og er dermed kun en sejr fra at opfylde Qatar-ejernes vådeste drøm.

Anfører Yussuf Poulsen har været med på et sandt fodboldeventyr, men mod PSG var klasseforskellen for stor til et sidste kapitel. Foto: Manu Fernandez/AFP/Ritzau Scanpix

Efter en særdeles livlig kampstart åbnede en flyvende Marquinhos scoringen efter 13 minutter, da han med hovedet dirigerende Di Marias frispark ind bag Peter Gulacsi.

Marquinhos og Neymar fejrer førstnævntes scoring til 1-0. Foto: David Ramos/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kunne den ungarske keeper ikke gøre meget ved, men til gengæld dummede han sig afgørende kort før pausen med et skidt udspil fra feltet. Kort efter spillede Neymar bolden med hælen til målscorer Di Maria.

Mellem de to scoringer havde danskeren en pæn chance efter fint forarbejde fra Konrad Laimer, mens Neymar i samme halvleg havde to forsøg på stolpen.

Yussuf Poulsen ærgrer sig efter sin store chance midt i første halvleg. Foto: Manu Fernandez/Reuters/Ritzau Scanpix

Her når Yussuf Poulsen højest, men finaledrømmen kom aldrig op at flyve. Foto: David Ramos/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter en tår Red Bull i pausen lagde tyskerne pres på, men efter elleve minutter lukkede deres modstandere kampen, da Juan Bernat headede 3-0 i kassen.

Juan Bernat header bolden ind til 3-0 og lukker semifinalen. Foto: Manu Fernandez/Reuters/Ritzau Scanpix

Presset efter en reducering udløste aldrig så store chancer, som dem PSG-stjernerne skabte på kontrastød, men flere mål blev det ikke til.

Yussuf Poulsen må nøjes med at være stolt over, at han på syv år har rejst med sin klub fra den tredjebedste tyske række til den store semifinale, og han vil sikkert nøgternt anerkende, at deres fælles eventyr var langt fra at få endnu et kapitel. Dertil var de oppe mod for meget fransk finesse.

- Det bedste hold er i finalen. De var bedre, end vi var i dag desværre. Vi var ikke modige nok til at presse dem højt nok, sagde han efter kampen til 3+.

- Vi havde nogle perioder, hvor vi styrede kampen, gjorde det fint og spillede os frem til nogle rigtig fine chancer. Men vi fik dumme mål imod os. Vi må ikke lave så mange fejl på det her niveau, så taber man kampen.

