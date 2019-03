Præsident raser efter VAR-'snyd': - Jeg er træt af det her lort

Der var årets første omgang forlænget spilletid i Champions League, da FC Porto onsdag aften slog AS Roma ud af turneringen. I den forlængede spilletid var VAR i den helt store hovedrolle.

Porto blev tildelt et straffespark i den forlængede spilletid, der blev dømt efter en gennemgang i videosystemet, og kort efter blev en situation, hvor Romas Patrick Schick gik ned i feltet også set i gennem. Der blev dog intet dømt, og Porto avancerede. Den situation er Roma-præsident Jim Palotta rasende over.

- Sidste år efterlyste vi VAR, fordi vi blev snydt i semifinalerne. I aften er VAR i brug, og vi bliver stadig snydt, så det driver. Patrick Schick blev klokkeklart fældet i feltet, og der bliver ikke dømt noget.

- Jeg er er træt af det her lort. Jeg giver op, sagde en hidsig Pallotta til Romas Twitter-profil efter kampen.

Roma-veteranen Daniele De Rossi var heller ikke en glad mand efter kampen.

- Det er en forfærdelig måde at ryge ud på, men vi må bare acceptere det, sagde Romas midtbaneslider Daniele De Rossi efter kampen ifølge Reuters.

- Det går op og ned for os. Det var ikke en perfekt præstation, men vi viste, at vi var et sammentømret hold af rigtige mænd.

Det var Alex Telles, der hamrede sømmet i AS Romas kiste, da han scorede på straffesparket i den forlængede spilletid.

