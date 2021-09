Pres på United: - Bekymrende fantasiløse

Tiltroen til Manchester United er lav blandt paneldeltagerne i dagens udgave af '1000 på spil', hvor Kris Stadsgaard mener, at en trænerfyring er oppe over, hvis storholdet taber i aften

Manchester United skal i aften forsøge at revanchere forårets Europa League-finalenederlag til Villarreal, og der er pres på storholdet og ikke mindst manager Ole Gunnar Solskjær, lyder dommen i '1000 på spil'.

- Hvis de taber hjemme i kampen mod Villarreal, så tror jeg, vi er ved at være der, hvor en fyring er oppe over, vurderer fodboldekspert Kris Stadsgaard.

- Der er kæmpe stort pres på ham. Det har der været lige fra dag et, han kom til klubben, og jeg var egentlig også overrasket over, at han fik kontrakten forlænget i sin tid.

- Han har ikke et stort nok trænernavn til at få særlig lang snor. Slet ikke nu, hvor de har opbrugt den, som de har.

Solskjær og co. tabte 2-1 til Young Boys i deres første gruppespilskamp. Foto: Ritzau Scanpix

'1000 på spil'-konkurrenten Benjamin Leander støtter op om kritikken af 'De Røde Djævle'.

- De mangler lidt at være det hold, som deres konkurrenter fra Manchester City, Chelsea og faktisk også Liverpool er, fortæller Benjamin Leander og forsætter:

- Da man tabte til Aston Villa i weekenden synes jeg, at man var bekymrende fantasiløse og relativt nemt blev læst af Aston Villa.

I panelet flankeres vært og 'sofabetter' Maya Westander af fodboldekspert og fodboldskoleindehaver Kris Stadsgaard og spilnørd Benjamin Leander fra SpilXperten.

- Og så synes jeg i øvrigt, at United er gjort til alt for store favoritter. Jeg skulle i hvert flad ikke smide noget på dem, slår Leander fast.

