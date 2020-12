Priske om ny chokstart: Alle mand følte sig klar

FC Midtjylland gjorde det igen svært for sig selv i Champions League ved at komme bagud efter mindre end et minut i onsdagens 1-1-kamp mod Liverpool.

Det samme skete i hjemmebanenederlaget til Ajax i november, og ifølge statistikprofilen OptaJoe, der specialiserer sig i sportsdata, er det første gang, at et hold to gange har lukket et mål ind inden for de første 60 sekunder i gruppespillet.

- Så vi har en rekord i Champions League? siger FCM-træner Brian Priske muntert på pressemødet.

- Alle mand følte, at de var klar, og alle ved, hvad det handler om, når der bliver fløjtet op.

- De her drenge har leveret på outstanding niveau i hele 2020 og været klar, når de skulle, siger Brian Priske.

Det var en dårlig aflevering fra Alexander Scholz, der satte Liverpool i gang. Mohamed Salah opsnappede bolden, og med ufrivillig hjælp fra højrebacken Dion Cools fik egypteren bugseret bolden over stregen.

- Det er sgu fodbold. Det er så tilfældigt, som det overhovedet kan være. Er Scholz ikke klar? Det tror jeg nok, han er. Det plejer han i hvert fald at være.

- Selvfølgelig er man frustreret og ærgerlig, og man står og tænker: 'Hvad skete der lige her?' Men det handler om, hvordan du kommer videre derfra. Og det gjorde de helt outstanding og fortjente at vinde kampen på baggrund af det, siger Brian Priske.

Det var anden gang, at FC Midtjylland fik point i gruppespillet, efter at holdet i sidste uge tog 1-1 med hjem fra udekampen mod Atalanta.

Midtjydernes målscore efter de seks kampe lyder på 4-13.

