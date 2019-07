Profil skadet - dyr sejr til FCK

FCK vandt – fuldstændig som forventet. 2-0 over The New Saints på en besværlig udebane er klart godkendt, men sejren over waliserne blev ekstremt dyrekøbt.

Først måtte ekstremt formstærke Rasmus Falk opgive af fortsætte efter en halv time – og siden måtte Pieros Sotiriou støttes ud af banen efter en brutal tackling af Keston Davies, der kom brasende som en løbsk rendegraver og eftertacklede angriberen, så sort granulat føg om ørerne på de nærmeste.

Den højre fod har det ikke godt lige nu!

Robert Skov scorede ganske vist på straffesparket efter en time og bragte københavnerne i front 2-0, men glæden var nærmest ikke til at spotte i FCK-lejren oven på en svinestreg, der bragte Ståle Solbakkens velkendte organ op i en falset, der formentlig kunne høres helt inde i det centrale Liverpool.

Hvis vi ikke lærte andet, så fandt vi i hvert fald ud af, hvordan ’When the saints go marching in’ lyder, når den bliver udsat for walisisk hornorkester foran et udsolgt Park Hall i Oswestry i Shropshire.

Det vil sige 1034 tilskuere!

FC København er mildest talt vant til større arenaer end denne walisiske hjemmebane – som i øvrigt ligger i England – hvor fusionsklubben The New Saints gang på gang fejrer lokale triumfer, når de vinder det walisiske mesterskab.

Det så hyggeligt ud i mild aftensol, og der er såmænd nok blevet skyllet et par pints ned – og måske også spildt en enkelt sjat – da Ryan Brobbel allerede i det andet minut skabte en form for trouble, da han blev spillet i et tidligt mellemrum og afsluttede et stykke forbi trekantsammenføjningen.

FCK optrådte tirsdag i ydmyge walisiske omgivelser. Foto: Ritzau Scanpix

Det var vel omtrent det tætteste, waliserne kom på scoring, og da de første ti minutter var overstået, sad FCK solidt på bold og spil. Rasmus Falk fik forunderligt nok meget plads og fordelte veloplagt bolde på kryds og tværs, men den klejne fynbo måtte opgive videre kamp på den såkaldte grønsvær efter en god halv time.

Falk tog sig til højre hofte, satte sig lidende ned på plastik-underlaget med et mere end lidende udtryk i ansigtet, og skaden – formentlig i en hoftebøjer – kan jo være resultatet af at spille på hardcourt.

The New Saints kunstbane er ikke af nyere dato, og lignede en både tør og hård omgang for toptrimmede spillere, der hurtigt som fine galopheste og spændstige mynder kan få en muskulær stramning eller en sværere skade i det kropslige ophæng.

Rasmus Falk måtte forlade banen – uden akkompagnement af hornorkestret – og blev erstattet af Zeca på et FCK-mandskab, der stillede fra start uden Viktor Fischer, Andreas Bjelland, Jonas Wind, Varela plus netop Zeca fra de første Superligakampe.

Piros Sotiriou fik chancen fra start, og den udnyttede han fint i det 18. minut, da den offensivt ivrige Karlo Bartolec gik i overlap med Robert Skov og serverede en flot flanke til nærmeste stang, og Pieros fik lige akkurat sat den overlegne angriberfod på kuglen til 1-0 – og så var der fuldstændig ro på den danske skude.

Dame N’Doye virkede ikke super oplagt og blev i pausen erstattet af Jonas Wind, der sprudlede fra start og også var manden, der med en kunstfærdig og høj yderside med ryggen til spillede Pieros Sotiriou fri til efterfølgende slagtning og straffe.

Resten af opgøret var vel dømt til at skulle foregå i københavnsk cruise control mod et mandskab, der faktisk forsøgte at spille kontinental fodbold. Men styrkeforholdet burde være til at få øje på: Walisernes spillerbudget er på tre mio. kr., så 900.000 euro for at komme til anden runde i CL-kvalen svarer nærmest til to års lønbudget i den Celtic-stribede fusionsklub.

De får én på hatten i København i returen, og hornorkestret hjemme i Oswestry kan passende øve sig i at spille ’When the saints go marching out…’

