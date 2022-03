PSG tager småskadet Mbappé med til CL-brag i Madrid

Noget tyder på, at Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé er sluppet billigt fra et mindre uheld under mandagens træning i den franske hovedstad.

I hvert fald er Mbappé med i den 24-mandstrup, som træner Mauricio Pochettino har udtaget til onsdagens returkamp mod Real Madrid i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

- Kylian Mbappé fik et slag på sin venstre fod ved træningen i går (mandag, red.) og har siden fået behandling. Den første lægeundersøgelse var betryggende, og yderligere vurderinger vil blive foretaget i dag, skriver pariserklubben på sin hjemmeside.

Mbappé tiltvang sig en hovedrolle i det første opgør mellem de to storklubber på Parc des Princes 15. februar.

Med en soloaktion i kampens tillægstid sikrede den franske verdensmester PSG en 1-0-sejr, der giver holdet et fornuftigt udgangspunkt før returkampen i Madrid.

Mens Mbappé altså kan gøre sig forhåbninger om at spille på Bernabeu, er alt håb ude for Sergio Ramos.

Ramos skiftede sidste sommer til Paris efter 16 sæsoner i netop Real Madrid, men har siden stort set været konstant skadet.

Kun fem gange har den 35-årige stopper været på banen i denne sæson. Han rejser med holdet til Madrid, men er ikke en del af PSG-truppen til kampen.