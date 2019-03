Radikale ændringer i fremtidens Champions League

Det Champions League-format, du kender, kommer næppe til at bestå særlig længe.

De største fodboldmagter i The European Club Association har nemlig en drøm om ikke bare at sætte sig på det europæiske marked - de vil have det globale. I de bestræbelser mødes storklubberne i disse dage for at diskutere radikale ændringer i Champions League-formatet.

Det fortæller Wall Street Journal.

Ifølge mediet er det på tale at oprette såkaldte Super-grupper, hvor der er op- og nedrykning på spil. Derudover vil man diskutere kampterminer i weekenden i stedet for de nuværende midtugekampe.

Klubberne, som blandt andet tæller Real Madrid, Barcelona og Bayern München, har Juventus-boss Andrea Agnelli som frontfigur, og de håber på at 'strømline turneringen og give den verdensompændende appel'.

Andrea Agnelli, nr. to fra venstre, står i spidsen for klubberne, når der skal diskuteres ændringer. Foto: Juventus FC via Getty Images

Ifølge engelske medier som Daily Mail og The Sun mødes Englands seks største klubber plus Everton, Leicester og Newcastle med UEFA i Schweiz i disse dage for at diskutere turneringens fremtid.

- Vi kan bekræfte, at der vil være en uformel brainstorming omkring klubturneringerne efter 2024, siger en talsmand fra UEFA til The Sun.

Klubberne er låst i det nuværende format indtil 2024, men der kommer givetvis ændringer.

De europæiske giganter har i øjeblikket et ret kraftigt pressionsmiddel, da det frygtes, at de vil lave en udbryderliga, hvor kun de allerstørste kan være med.

