Ramos scorer nummer 100 i Real-sejr

Efter choknederlaget til Shakhtar Donetsk og det uafgjorte resultat mod Mönchengladbach kom Real Madrid i tredje forsøg på tavlen med en sejr i Champions Leagues gruppe D.

Det skete i Madrid med en sejr på 3-2 over Inter, som nu overtager gruppens sidsteplads fra Real. Inter har to point, mens Real kom på fire point ligesom Shakhtar Donetsk, der tabte 0-6 til Mönchengladbach, som topper gruppen med fem point.

Inter er stadig uden sejr, selv om italienerne undervejs leverede et godt comeback ved at veksle 0-2 til 2-2, uden at Christian Eriksen blev bragt i aktion i kampen.

Real dominerede fra start, men der skulle dog en hjælpende fod til fra Inter, før Real Madrid vekslede det lille overtag i kampen til føring.

Midt på banen ude i den ene side ville Achraf Hakimi lægge bolden tilbage til sin keeper, Samir Handanović, men afleveringen manglede fart, og så kunne Karim Benzema smutte imellem og opsnappe afleveringen.

Den franske forward afdriblede Handanović og scorede i det tomme mål i det 25. minut.

Så var der åbnet op for kampen, og bare otte minutter senere blev det 2-0, da Sergio Ramos perfekt dirigerede et hjørnespark fra Toni Kroos i mål.

Men kort efter blev Ramos overlistet af en aflevering, og Lautaro Martinez pressede sig foran Raphaël Varane i feltet og reducerede til 1-2.

Efter pausen angreb Inter for udligning, men Real havde succes med at afværge indtil midtvejs. Bolden havnede hos Ivan Perisic efter et gennemspillet angreb, og kroaten udlignede med en klog afslutning.

Scoringen bragte Real frem på banen, og det gav bonus med ti minutter tilbage, da indskiftede Rodrygo fra kanten af feltet sparkede bolden i målhjørnet til 3-2.

Storklubberne Bayern München og Manchester City styrer sikkert mod avancement fra deres respektive grupper, som de begge fører med maksimumpoint for tre kampe.

Bayern vandt på udebane med 6-2 over Salzburg, efter at Rasmus Kristensen blev noteret for et selvmål, mens City hjemme sejrede med 3-0 over Porto.

